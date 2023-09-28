الانتخابات المصرية: مرشحون محتملون للرئاسة يواجهون صعوبات في توصيل توكيلات الترشح

قبل 44 دقيقة

يشتكي مرشحون للرئاسة المصرية من تضييقات على مؤيديهم في تحرير توكيلات الترشح والاعتداء على بعضهم داخل عدد من مكاتب توثيق التوكيلات الحكومية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر موعد الانتخابات الرئاسية إذ من المقرر أن تجري من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل داخل البلاد بينما يصوت الناخبون في الخارج بدءا من الأول إلى الثالث من الشهر نفسه