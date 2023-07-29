محادثات بشأن انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ظهر ساديو ماني في مباراة ودية لبايرن ميونيخ مع مانشستر سيتي في طوكيو يوم الأربعاء

قبل 20 دقيقة

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني أن مهاجمه ساديو ماني يجري محادثات بشأن احتمال مغادرة النادي.

وتلقى المهاجم السنغالي، 31 عاما، عرضا للانضمام إلى نادي النصر في دوري المحترفين السعودي.

وسافر ماني، مع بايرن ميونيخ في جولة آسيوية تمهيدا للموسم الجديد، لكنه استبعد من المباراة الودية اليوم السبت مع نادي كاواساكي فرونتال في طوكيو.

وقال بايرن، بطل الدوري الألماني إن "ساديو ماني يجري محادثات بشأن العقد قبل انتقال محتمل ولذا فهو ليس في تشكيلة اليوم".

وانضم ماني إلى بايرن الصيف الماضي فقط، ووقع عقد انتقال من ليفربول مدته ثلاث سنوات بقيمة بلغت 35 مليون جنيه إسترليني.

وسجل ماني 12 هدفا في 38 مباراة في الدوري الألماني، الذي فاز فيه بايرن باللقب للمرة 11 على التوالي.

لكنه لم يكن محبوبا خلال الموسم العصيب، حيث قيل إنه ضرب زميله في الفريق ليروي ساني بعد هزيمة بايرن في لقاء في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في أبريل/ نيسان الماضي، وتم حينها استبعاد ماني من الفريق وكذلك تغريمه.