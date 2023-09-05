السعودية وإسرائيل: هل يرتبط دعم الرياض للسلطة الفلسطينية باتفاق للتطبيع؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "هل يرتبط الدعم السعودي للسلطة الفلسطينية بالتطبيع مع إسرائيل؟", المدة 2,12 02:12 التعليق على الفيديو، السعودية: هل يرتبط الدعم للسلطة الفلسطينية بالتطبيع مع إسرائيل؟

السعودية وإسرائيل: هل يرتبط دعم الرياض للسلطة الفلسطينية باتفاق للتطبيع؟

قبل 17 دقيقة

يزور وفد فلسطيني المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تتقدم فيه المحادثات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن اتفاق أمني قد يشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن للحكومة الإسرائيلية أنه ستكون هناك حاجة إلى تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين كشرط مسبق للتطبيع، وهو أمر رفضته حكومة نتنياهو حتى الآن.

بحسب تقارير موقع Axios، فإنه من المتوقع أن يسافر بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع للقاء كبار المسؤولين الفلسطينيين ومناقشة العنصر الفلسطيني المحتمل في "صفقة ضخمة" محتملة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وقالت مصادر لبي بي سي إن الرئيس محمود عباس أمر الوفد بعقد لقاءات مع المسؤولين السعوديين فقط.

ولكن هل يرتبط عودة الدعم السعودي للسلطة الفلسطينية بالتطبيع مع إسرائيل؟