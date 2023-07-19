الجيش الروسي يستهدف صوامع الحبوب الأوكرانية.. بعد انسحاب موسكو من اتفاق البحر الأسود

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قال مسؤولون أوكرانيون، إن الهجمات الصاروخية الروسية على الساحل الأوكراني على البحر الأسود، دمرت 60 ألف طن من الحبوب وألحقت أضراراً بالبنية التحتية للتخزين.

وقال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، إن "جانبا كبيرا" من البنية التحتية المستخدمة في عمليات التصدير خرجت عن العمل.

وكانت روسيا قد انسحبت من اتفاق يقضي بضمان عبور آمن للصادرات عبر البحر الأسود.

في وقت لاحق يوم الأربعاء، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب باستخدام صفقة الحبوب كـ "ابتزاز سياسي".

Author, بول كيربي

Role, بي بي سي نيوز

19 يوليو/ تموز 2023 آخر تحديث قبل ساعة واحدة

وأضاف أنه سينظر في العودة للانضمام إلى الاتفاقية الدولية، السارية منذ الصيف الماضي، وذلك فقط "إذا تم أخذ جميع المبادئ التي وافقت روسيا بموجبها على المشاركة في الصفقة بعين الاعتبار والوفاء بها بالكامل".

جاءت تصريحاته بعد وقت قصير من إعلان وزارة الدفاع الروسية، أنه اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء (21:00 بتوقيت غرينتش)، ستُعتبر أي سفن متجهة إلى الموانئ الأوكرانية، على أنها ناقلة مُحتملة لشحنات عسكرية وطرف في الصراع.

وأضافت الوزارة في إعلانها، أن بعض المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من البحر الأسود ستكون خطرة مؤقتاً على الملاحة.

وبدأت روسيا استهداف الموانئ الأوكرانية في الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، بعد ساعات من انسحابها من صفقة الحبوب.

وتلا ذلك المزيد من الضربات حتى يوم الأربعاء، واستهدفت صوامع الحبوب والبنية التحتية للموانئ في أوديسا، وعلى طول ساحل البحر الأسود في تشورنومورسك، وهما من الموانئ الثلاثة التي تم تضمينها في اتفاق تصدير الحبوب.

وأصيب على الأقل 12 مدنياً، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، في الهجمات، التي تسببت أيضاً في إلحاق أضرار ببنايات سكنية، حسب ما أفاد به مسؤولون عسكريون.

وعلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن كل ضربة صاروخية لم تكن موجهة لأوكرانيا فقط، ولكن "لكل فرد في العالم يسعى إلى حياة طبيعية وآمنة".

وأدانت فرنسا وألمانيا الهجوم، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بربوك، عندما يغطي فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، أوديسا بالقنابل، فإنه يسلب العالم أي أمل في الحصول على حبوب أوكرانية ويضرب كذلك أفقر دول العالم.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "Footage shows the impact of attack on Odesa grain terminals", المدة 0,56 00:56 التعليق على الفيديو، تظهر المقاطع المصورة تأثير الهجوم على مخازن الحبوب في أوديسا

نشرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، سلسلة من الصور تُظهر أضراراً بالصوامع والمرافق الأخرى للحبوب، وأكد المسؤولون أنه تم تسجيل أضرار في الأرصفة والخزانات، وكانت الشركات التجارية الدولية والأوكرانية هي الأكثر تضرراً.

وقال مدونون حربيون روس، إن الأضرار تُثبت أن كييف غير قادرة على إسقاط غالبية الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وأعلن المسؤولون الروس، أن الهجوم المنسق شمل استخدام صواريخ كاليبر كروز، وصواريخ أونيكس، الأسرع من الصوت، وصواريخ كي إتش 22 المضادة للسفن، بالإضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية، التي أطلقت من البحر الأسود وشبه جزيرة القرم وجنوب روسيا.

وأضافوا أنه رغم إسقاط 37 صاروخاً وطائرة مسيرة روسية، إلا أن عدداً منها تمكن من اختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية.

ووصفت روسيا هجومها الأولي على أوديسا بـ "ضربة انتقامية جماعية" ردا على هجوم على الجسر الذي بنته روسيا فوق مضيق كيرتش، الذي يربط شبه جزيرة القرم المحتلة بروسيا.

ويعتقد الروس أن ضربة الجسر التي وقعت يوم الاثنين، نُفذت بواسطة قوارب بحرية مُسيرة، وأدت إلى تدمير جزء من الجسر ومقتل زوجين روسيين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات استمرت لعدة ساعات في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم

وشهدت شبه جزيرة القرم ،مزيداً من الاضطراب يوم الأربعاء، إذ تم إجلاء حوالي 2200 من السكان من أربع قرى، بالقرب من المنطقة العسكرية، بعد أن تسبب حريق في انفجارات استمرت لساعات في مستودع ذخيرة قريب.

وأغلق المسؤولون الموالون لروسيا جزءاً يبلغ طوله 12 كم من طريق تفريدا السريع، الذي يربط مدن سيمفروبول وسيفاستوبول، في جنوب شبه جزيرة القرم، بالجسر الممتد فوق مضيق كيرتش، وبدأت روسيا ببناء الطريق في عام 2017، بعد احتلالها شبه الجزيرة في عام 2014.

وتم سماع سلسلة من الانفجارات في المنطقة ابتداءً من الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.

ولم يوضح المسؤولون سبب الحريق قرب مدينة ستاري كريم، ومع ذلك، تحدثت تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن ثلاث ضربات أوكرانية.