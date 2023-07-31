تشيلسي يتوصل إلى صفقة مع ديساسي مدافع موناكو

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لعب أكسل ديساسي في جميع مباريات موناكو الـ 38 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي

Author, أليكس هويل

Role, بي بي سي سبورت

قبل 51 دقيقة

توصل نادي تشيلسي، إلى اتفاق لضم المدافع أكسل ديساسي، من نادي إيه إس موناكو، مقابل 45 مليون يورو.

وسيمنح الدولي الفرنسي ديساسي، 25 عاماً، خياراً آخر لتشيلسي، في مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة ويسلي فوفانا.

تم استبعاد فوفانا لعدة أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي.

كما أن بنوا بادياشيل، مصاب حالياً ولن يكون جاهزاً إلا بعد بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولدى تشيلسي حالياً، خيارات في قلب الدفاع، تشمل تياغو سيلفا، تريفوه تشالوباه، وليفي كولويل، الذي يثير اهتمام نادي برايتون.

لعب ديساسي 118 مباراة لموناكو، منذ انضمامه للنادي في أغسطس/آب 2020، قادماً من ستاد نادي دي ريمس في الدوري الفرنسي.

كما خاض أربع مباريات دولية مع منتخب فرنسا، وكان أول ظهور دولي له، في كأس العالم، حين خسر منتخب الديوك أمام تونس في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وبهذا يصبح اللاعب الفرنسي، ثالث صفقات تشيلسي الصيفية، بعد المهاجمين نيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو اللذين انضما إلى ملعب ستامفورد بريدج.

البلوز (تشيلسي) أيضا قريبون من ضم لاعب وسط رين (Rennes) ليسلي أوغوتشوكو بقيمة 23.2 مليون جنيه استرليني، ومن الممكن أن يتم إعارته على الفور لنادي ستراسبورغ (Strasbourg) في الدوري الفرنسي، بعد أن اشترت مجموعة مالكي تشيلسي حصة الأغلبية في النادي في وقت سابق من هذا الصيف.

في غضون ذلك، رفض نادي برايتون، عدة عروض من تشيلسي، لضم لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو.

يعيد المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو، تشكيل فريقه الكبير بعد أن تولى المسؤولية خلفاً لفرانك لامبارد.