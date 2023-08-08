أليكسي نافالني ليس إلا قمة جبل المعارضة الروسية المقموعة_فايننشال تايمز

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تعرض نافالني للتسميم بغاز أعصاب وتلقى العلاح منه في ألمانيا قبل أن يعود إلى روسيا ويُسجن

قبل 27 دقيقة

قد يبدو الأمر وكأن رمز المعارضة الروسية إليكسي نافالني يمثل حالة فردية، خاصة في ضوء المحاولات المستميتة من قبل النظام في موسكو لإسكاته سواء عن طريق تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك ثم سجنه بعد عودته إلى وطنه روسيا. لكن الحقيقة قد تشير إلى عكس ذلك تماما، إذ ترى صحيفة فايننشال تايمز – التي نبدأ منها جولتنا في الصحافة البريطانية – أن نافالني "ما هو إلا قمة جبل من الجليد" لآلاف المعارضين لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الصحيفة إن "المعارض البارز سُجن تسع سنوات بعد أن أدانته محكمة روسية بجرائم احتيال بعد عودته من ألمانيا التي سافر إليها في رحلة علاجية بسبب حادث التسميم بغاز الأعصاب". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ حكمت محكمة أخرى بسجنه 19 سنة بعد إدانته باتهامات ذات صلة "بالتشدد".

كما لا يزال هناك ملف يتكون من 3828 صفحة حافل باتهامات موجهة إلى مؤسسات وجماعات مكافحة الفساد التي كانت تحت قيادة نافالني، الذي عاد إلى روسيا إيمانا منه بأن أكثر جهود المعارضة فاعلية وتأثيرا هي التي تٌبذل من داخل البلاد.

وهناك طابور طويل من المعارضين الروسيين – من بينهم من يعمل مع أليكسي نافالني ومنهم من يعمل بمعزل عنه – الذين أودع بعضهم السجون الروسية، ولا يزال البعض الآخر عرضة للسجن أو القتل وغير ذلك من التهديدات.

وتتضمن هذه القائمة الطويلة عددا من رموز المعارضة الذين عملوا في جماعات مكافحة الفساد مع نافالني، أبرزهم دانيال خولودني الذي نقل إلى نفس السجن مع رمز المعارضة الروسية وحُكم عليه بثماني سنوات. وهناك أيضا بعض المديرين الإقليميين لتلك الجماعات والمؤسسات، من بينهم ليلا تشانيشيفا وفاديم أوستانين بالإضافة إلى فلاديمير كارا مورزا الذي صدر في حقه حكم صادم بالسجن لمدة 25 سنة لإدانته في اتهامات "تشويه سمعة الجيش الروسي" في خطابات ومقالات. ويحمل مورزا الجنسيتين الروسية والبريطانية، وكان حليفا للمعارض الروسي البارز الذي قتل بالقرب من مقر الكرملين عام 2015 بوريس نمتسوف.

"وذكر تقرير نشرته منظمة العفو الدولية أن حوالي 20 ألف مواطن روسي يتعرضون لممارسات انتقامية في إطار حملات لإسكات الأصوات المعارضة للحرب في أوكرانيا"، وفقا للفاينانشال تايمز.

عالم من الانقسامات

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ترى ميلاني فيليبس، كاتبة التايمز، إن البريكست لا يزال يشكل قضية خلافية في المجتمع البريطاني

ننتقل إلى صحيفة التايمز البريطانية التي اصطحبت فيها الكاتبة ميلاني فيليبس القراء في جولة بين الانقسامات التي تعاني منها دول العالم وأثرها الذي رأت أنه ينعكس في شكل تفكك في بنية المجتمعات على مستوى العالم.

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وذكر المقال أننا "نعيش في عصر حافل بالانقسامات الثقافية الوحشية التي قد تمزق المجتمع إربا. ففي بريطانيا لا تزال هناك توترات عنيفة بسبب خلافات عميقة حول البريكست. وفي الولايات المتحدة، تحتدم الخلافات والتوترات الدرامية حول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وأَضاف أن إسرائيل شهدت توترات أيضا بسبب "برنامج الحكومة للتعديلات القضائية الذي كان وراء خروج عشرات، أو بالأحرى مئات، الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع كل أسبوع خلال الأشهر الثمانية الماضية".

وتسببت تلك الخلافات العميقة في التفريق بين الأصدقاء وأفراد العائلة الواحدة، وهو ما لم ينتج عن تلك الخلافات في حد ذاتها، إذ أثارت كل قضية من تلك القضايا الخلافية مخاوف عميقة في المجتمعات التي أثيرت فيها.

وقالت ميلاني: "بعيدا عما هو صحيح وما هو خطأ في قضية البريكست، أثارت تلك القضية تساؤلا هاما حول ما إذا كانت الروابط التي تمثلها العادات والتاريخ والموروث الثقافي هي التي تربط بالفعل بلد بآخر أم أن هناك عوامل أخرى".

وأضافت: "لا تزال هذه الأسئلة مثيرة للانقسام، كما أنها ظهرت على السطح في إطار قضايا مثل سياسات الهوية، وحقوق الجماعات المختلفة، والتوازن بين القانون المحلي والقانون الدولي".

وانتقلت الكاتبة إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن الانقسام حول الرئيس السابق ترامب يثير تساؤلات حول ما إذا كانت البلاد لها حدود تسيطر عليها، وما إذا كان يحكمها القانون، علاوة على تساؤلات أخرى "حول صورتها كأمة استثنائية".

وفي إسرائيل، يرى مؤيدو التعديلات القضائية أن التوازن بين السياسيين والمحاكم في البلاد تلاشى "ليحرم القضاء من الانفراد بالسلطة حتى ينقلب على الحكومة المنتخبة وينتقص من سلطاتها".

وأشارت ميلاني فيليبس إلى أن الأغلبية يفضلون أن ينأوا بأنفسهم عن تلك الانقسامات بعيدا عن المعركة على أمل أن يلقي كل طرف من أطرافها سلاحه، "لكن بالنسبة لنا نحن الذين اخترنا أن ننحاز إلى طرف من أطراف تلك الانقسامات علينا أن نحمل مسؤولية تتجاوز حدود هذا الصراع".

وأضافت ميلاني: "بعض معارك اليوم وجودية، لكنها في نفس الوقت تدفعنا إلى البحث عن إجابة لسؤال: "ماذا لو كنا نحن الأشرار؟"

مصير هاري كين"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هاري كين لا يزال ينتظر تقرير مصيره في موسم انتقالات جديد

ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن هاري كين، نجم كرة القدم الإنجليزية، قد يطلب المزيد من الوقت من بايرن ميونخ الألماني إذا فشل في التوصل إلى اتفاق مع توتنهام الإنجليزي الذي رفض عرضا من البايرن هذا الأسبوع.

ورجحت الصحيفة البريطانية أن كين يصر على عدم مغادرة صفوف ناديه إذا بدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد، وأنه أعلن مهلة حتى نهاية هذا الأسبوع للاتفاق على أي انتقال من النادي الإنجليزي.

وعلى الرغم من أن بايرن ميونخ لا يزال يدرس خياراته المتاحة ومع أنه أعطى توتنهام مهلة إلى منتصف ليل الجمعة المقبلة لقبول ما زعم النادي الألماني أنه عرضا نهائيا لضم النجم الإنجليزي، أشارت تقارير إلى أن البايرن لا يزال يدرس عرضا نهائيا آخرا في الوقت الراهن.

وقالت مصادر للتلغراف إن هناك عرضا قد يصل إلى توتنهام هوت سبرز – رغم المهلة التي أعطاها له بايرن ميونخ – في الأيام القليلة المقبلة وسط تردد أنباء عن رغبة قوية من قبل النادي الألماني في إتمام صفقة ضم كين في أقرب وقت ممكن وقبل مباراة السوبر لأندية رابطة الدوري الألماني أمام فريق آر بي ليبزيغ.