الأسبوع في صور: 15- 21 يوليو/ تموز 2023

صدر الصورة، DARRIAN TRAYNOR/GETTY IMAGES
احتفال مشجعين أستراليين في ميلبورن بعد فوز منتخبهم في افتتاح نهائيات كأس العالم للسيدات، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.
صدر الصورة، LOUIZA VRADI/REUTERS
أثر الحرائق التي اندلعت في مدينة ماندرا باليونان. وتشهد مناطق في جنوب أوروبا استمرارا لارتفاع درجات الحرارة وقد سجلت صقلية 46.3 درجة مئوية. وعملت فرق الإنقاذ على إخماد الحرائق في اليونان وجبال الألب أيضا.
صدر الصورة، GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
امرأة تبلل وجهها بالماء في ساحة المدرج الإسباني في روما. وقد أدرجت أغلب المدن الإيطالية تحت وضع الإنذار باللون الأحمر، ما يعني أن موجة الحر تشكل خطرا على الصحة.
صدر الصورة، ZHAO JUN/CHINA NEWS SERVICE/GETTY IMAGE
سُياح يرتدون زي رواد الفضاء أثناء زيارتهم منتزه بركان وولانهادا في منطقة مونغوليا التي تتمتع بحكم ذاتي في الصين.
صدر الصورة، HENRY NICHOLLS/AFP
دايفيد باركر المسؤول في القصر الملكي البريطاني عن الاهتمام بسلالات طيور البجع، يقوم بفحص بجعة ضمن إطار حدث إحصاء وإطلاق طيور البجع السنوي التقليدي في نهر التايمز. ويعود تاريخ هذا الحدث إلى القرن الثاني عشر.
صدر الصورة، JEFF J MITCHELL/GETTY IMAGES
فتيات صغيرات تتنافسن ضمن مسابقة ألعاب "إنفراري هايلاند" في اسكتلندا، وهو مهرجان ألعاب سنوي للاحتفال بالثقافة والتراث الاسكتلندي.
صدر الصورة، MOHAMMED SAWAF/AFP
إحياء مراسم تبديل الراية في مرقد الإمام الحسين والإمام العباس في مدينة كربلاء بالعراق، مع بدء أول يوم من شهر محرم واليوم الأول من السنة الهجرية لدى المسلمين.
صدر الصورة، KIM LUDBROOK/EPA
أضرار خلفها انفجار غاز تحت الأرض في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.
صدر الصورة، RAJ K RAJ/HINDUSTAN TIMES/GETTY IMAGES
أعضاء مؤتمر الشباب الهندي يرددون هتافات خلال احتجاج في نيودلهي على العنف الجنسي ضد المرأة ومن أجل السلام عقب أحداث العنف العرقي التي شهدتها ولاية مانيبور شمال شرق الهند.