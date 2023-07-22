الأسبوع في صور: 15- 21 يوليو/ تموز 2023

لحظات قوية في مجموعة صور من أحداث هذا الأسبوع حول العالم

احتفال مشجعين أستراليين في ميلبورن بعد فوز منتخبهم في افتتاح نهائيات كأس العالم للسيدات.

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احتفال مشجعين أستراليين في ميلبورن بعد فوز منتخبهم في افتتاح نهائيات كأس العالم للسيدات، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.

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أثر الحرائق التي اندلعت في مدينة ماندرا باليونان. وتشهد مناطق في جنوب أوروبا استمرارا لارتفاع درجات الحرارة وقد سجلت صقلية 46.3 درجة مئوية. وعملت فرق الإنقاذ على إخماد الحرائق في اليونان وجبال الألب أيضا.

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امرأة تبلل وجهها بالماء في ساحة المدرج الإسباني في روما. وقد أدرجت أغلب المدن الإيطالية تحت وضع الإنذار باللون الأحمر، ما يعني أن موجة الحر تشكل خطرا على الصحة.

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سُياح يرتدون زي رواد الفضاء أثناء زيارتهم منتزه بركان وولانهادا في منطقة مونغوليا التي تتمتع بحكم ذاتي في الصين.

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دايفيد باركر المسؤول في القصر الملكي البريطاني عن الاهتمام بسلالات طيور البجع، يقوم بفحص بجعة ضمن إطار حدث إحصاء وإطلاق طيور البجع السنوي التقليدي في نهر التايمز. ويعود تاريخ هذا الحدث إلى القرن الثاني عشر.

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فتيات صغيرات تتنافسن ضمن مسابقة ألعاب "إنفراري هايلاند" في اسكتلندا، وهو مهرجان ألعاب سنوي للاحتفال بالثقافة والتراث الاسكتلندي.

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إحياء مراسم تبديل الراية في مرقد الإمام الحسين والإمام العباس في مدينة كربلاء بالعراق، مع بدء أول يوم من شهر محرم واليوم الأول من السنة الهجرية لدى المسلمين.

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أضرار خلفها انفجار غاز تحت الأرض في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

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أعضاء مؤتمر الشباب الهندي يرددون هتافات خلال احتجاج في نيودلهي على العنف الجنسي ضد المرأة ومن أجل السلام عقب أحداث العنف العرقي التي شهدتها ولاية مانيبور شمال شرق الهند.