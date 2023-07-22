الأسبوع في صور: 15- 21 يوليو/ تموز 2023

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إحياء مراسم تبديل الراية في مرقد الإمام الحسين والإمام العباس في مدينة كربلاء بالعراق، مع بدء أول يوم من شهر محرم واليوم الأول من السنة الهجرية لدى المسلمين.