المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان يقول إنه حان وقت مغادرة مبابي

صدر الصورة، Getty Images

قبل ساعة واحدة

قال المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، ليوناردو، إنه حان الوقت ليغادر كيليان مبابي، صفوف النادي الفرنسي.

وجاءت تصريحات نجم كرة القدم البرازيلي، وسط استمرار الخلاف بين قائد المنتخب الفرنسي وإدارة نادي العاصمة بشأن تجديد العقد.

وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر خليفي، قد تحدث علنا وبوضوح بشأن مصير بقاء مبابي مع الفريق الفرنسي.

وقال الخليفي إن أراد مبابي البقاء حتى الموسم القادم، فعليه أن يوقع عقدا جديدا، مشيرا إلى أن باريس سان جيرمان، "لن يخسر واحداً من أهم اللاعبين في العالم مجاناً".

واستقال ليوناردو من منصبه في باريس سان جيرمان في مايو/أيار العام الماضي.

وكان ليوناردو من بين الذين لعبوا دورا مهما في تجديد عقد مبابي وإبقائه في باريس حتى عام 2024.

وقال ليوناردو لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، إنه "حان الوقت لأن يرحل مبابي. ليس مهماً بأي طريقة"، ورأى أن ذلك "لصالح باريس سان جيرمان".

وأضاف ليوناردو قائلاً إن نادي باريس سان جيرمان "كان موجوداً قبل مبابي، وسيبقى موجوداً بعده".

وتحدث ليوناردو عن بطولة دوري أبطال أوروبا، التي يحاول النادي الفرنسي منذ سنوات، الفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وقال إن مبابي أمضى مع النادي ست سنوات، وخلال هذه المواسم فازت خمس فرق مختلفة ببطولة دوري أبطال أوروبا، ولم يكن مبابي ضمن صفوفها.

"وهذا يعني أنه من الممكن الفوز بهذه المسابقة تماماً من دونه"، وفق ما جاء في تصريحات ليوناردو.

وتابع النجم البرازيلي السابق حديثه مع صحيفة ليكيب، موجهاً انتقادات لمبابي قد تصب الزيت على نار التصريحات المتبادلة بين الأخير وإدارة النادي الباريسي.

وقال ليوناردو إن أسلوب كيليان مبابي خلال آخر عامين "يبرهن على أنه غير قادر بعد فعلاً على قيادة فريق".

وأضاف قائلاً إن "مبابي لاعب كبير، ليس قائداً. إنه هداف كبير، ليس مبدعاً. من الصعب بناء فريق حوله".

ونقلت الصحف الفرنسية تصريحات الإداري السابق في باريس سان جيرمان، ورأت فيها هجوماً على كيليان الفائز بلقب هدّاف الدوري الفرنسي هذا الموسم.

كيليان مبابي باقٍ في باريس لكنه سيرحل مجانا الصيف المقبل 1 سبتمبر/ أيلول 2021

لماذا يعد كيليان مبابي "المهاجم الكامل" في مونديال قطر؟ 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022

وينتهي عقد النجم الفرنسي الشاب في يونيو/حزيران 2024. وأكّد مبابي في وقت سابق لوسائل إعلامية، أنه ير يد البقاء مع سان جيرمان حتى الموسم السابق.

لكن إدارة النادي تريد منه أن يوقع عقداً جديداً، لتجنب التخلي عنه مجاناً – في صفقة انتقال حر- بعد انتهاء مدة عقده الحالي.

وخلال مؤتمر صحفي لتقديم المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، الإسباني لويس أنريكيه، تحدث رئيس النادي ناصر الخليفي علناً بشأن مصير كيليان أمبابي في صفوف النادي.

وقال "إن أراد البقاء ونحن نريده أن يبقى، عليه أن يوقع عقداً جديداً". وأكد أنه من المستحيل أن "نترك أفضل لاعب في العالم يغادر دون مقابل".

ولفت إلى أن مبابي قال سابقاً إنه لن يغادر النادي دون مقابل. "لقد وعدنا بذلك"، لكن إن تمكن أحد من تغييررأيه فهذا ليس خطئي".

وأتت تصريحات ليوناردو مساء الأحد بعد يوم على مقابلة أجراها مبابي مع مجلة "فرانس فوتبول"، أكّد خلالها أنه لن يوقع عقداً جديداً مع باريس سان جيرمان.