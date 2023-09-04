أوليغي أنيغما: تخرج في أكاديمية عسكرية في المغرب - من هو القائد الجديد للغابون؟

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، قدم الجنرال أنيغما رؤيته للغابون بعد أدائه اليمين كرئيس مؤقت

قبل ساعة واحدة

تعهد زعيم المجلس العسكري في الغابون بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات "حرة وشفافة".

ومع ذلك، في خطاب ألقاه بعد أداء اليمين رئيسا مؤقتا، لم يحدد الجنرال بريس أوليغي أنيغما أي موعد لهذه الانتخابات.

وقاد أنيغما الانقلاب، الذي أطاح بالرئيس، علي بونغو، بعد وقت قصير من فوزه في انتخابات متنازع عليها الأربعاء الماضي.

وعين قادة الجيش في الغابون قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنيغما رئيساً للمرحلة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب.

وحضرت حشود من المدنيين حفل التنصيب، وقد رحب الكثير من الغابونيين المتحمسين للتغيير بالانقلاب.

كما أقيم عرض عسكري في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل.

وحضر أيضا وزراء سابقون من الحكومة المخلوعة، لكنهم تعرضوا لصيحات الاستهجان من قبل حشد من المؤيدين للمجلس العسكري.

ومع ذلك، يقول البعض إن حكم الجنرال أنيغما سيكون استمرارًا لسلالة بونغو التي استمرت في الحكم حوالي 56 عاما.

إذ تولى عمر يونغو، والد علي بونغو، السلطة لمدة 41 عاما قبل أن يتوفى عام 2009 ويخلفه ابنه.

وبعد الإطاحة بالرئيس الغابوني علي بونغو، حملت قوات الانقلاب المنتصرة الجنرال بريس أوليغي أنيغما في الشوارع، وهتفت "أوليغي، الرئيس! أوليغي ، الرئيس". فمن هو أوليغي؟

رجل الغابون الجديد

وُلد رجل الغابون "القوي" الجديد، في مقاطعة أوت أوغوي، عام 1975 لأسرة ميسورة الحال ومقربة من عائلة بونغو، وتعد المنطقة معقلا للعائلة التي حكمت البلاد أكثر من نصف قرن.

كما قضى الجنرال، البالغ من العمر 48 عاما، معظم حياته المهنية في الدائرة الداخلية لأسرة بونغو الحاكمة. فوالدته هي ابنة عم الرئيس المخلوع علي بونغو.

صدر الصورة، BBC NEWS التعليق على الصورة، أقيم عرض عسكري في حفل تنصيب الجنرال بريس أوليغي أنيغما رئيسا مؤقتا للغابون

وقبل خمس سنوات فقط، لم يكن له وجود يذكر في الرأي العام في الغابون، فقد أمضى عشر سنوات خارج البلاد بعد طرده من الدائرة الداخلية لعائلة بونغو.

وعند عودة الجنرال أنيغما، ارتقى بهدوء إلى أعلى منصب في الجيش. حيث كرس حياته هناك للحفاظ على نظام الرئيس علي بونغو.

وسار على خطى والده وواصل مسيرته المهنية في الجيش. وفي سن مبكرة للغاية، انضم إلى وحدة الحرس الجمهوري القوية، بعد أن درس في الأكاديمية العسكرية الملكية المرموقة في مكناس بالمغرب.

وسرعان ما جذب الضابط الشاب الطموح انتباه كبار الضباط العسكريين وأصبح مساعدا للرئيس عمر بونغو آنذاك.

ويقال إن الجنرال أنيغما كان قريبا جدا من عمر بونغو، وخدمه حتى وفاته عام 2009.

الشخص غير المتوقع

قال إدويغ سورغو ديباني، محلل السياسة الأفريقية الذي يعمل لدى شركة أمبر أدفايزرز، عن الجنرال، لبي بي سي: "إنه شخص لم يكن من المتوقع أن يقود الغابون في هذا الوقت".

وأضاف "في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان بعيدا عن البلاد لبعض الوقت، لقد كان منسيا تقريبا".

وعندما تولى علي بونغو منصبه خلفا لوالده في عام 2009، فصل الجنرال أنيغما من وظيفته. وبدأ ما تصفه وسائل الإعلام المحلية بأنه "منفي"، حيث خدم لمدة 10 سنوات تقريبا كملحق في سفارتي الغابون في المغرب والسنغال.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، حملت قوات الجيش الغابوني الجنرال أنيغما في شوارع العاصمة ليبرفيل ابتهاجا بقلب صفحة عائلة بونغو

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لكن الرجل العسكري المجتهد عاد إلى الظهور على الساحة السياسية في الغابون عام 2018، عندما حل محل الأخ غير الشقيق للرئيس كرئيس لمخابرات الحرس الجمهوري.

وبعد ستة أشهر فقط في المنصب، تمت ترقيته إلى رئيس الحرس الجمهوري، إذ بدأ إصلاحات لجعل الوحدة أكثر فعالية في مهمتها الأساسية: الحفاظ على النظام.

وقال أحد المتعاونين السابقين لوكالة الأنباء الفرنسية إن الجنرال كان "رجل توافق، لا يرفع صوته أبدا، ويستمع للجميع ويسعى بشكل منهجي إلى التسوية".

وبعد وقت قصير من توليه المنصب الجديد، أطلق الجنرال عملية "الأيدي النظيفة" التي تهدف إلى معالجة الاختلاس المزعوم الذي تقوده الدولة.

ومع ذلك، فقد اتُهم باختلاس المال العام.

وفي تحقيق عام 2020، زعمت منظمة مكافحة الفساد الأمريكية أو سي سي آر بي OCCRP أن الجنرال وعائلة بونغو اشتروا عقارات باهظة الثمن في الولايات المتحدة بمبالغ نقدية. وقيل إن أنيغما أنفق مليون دولار على شراء ثلاثة عقارات.

وقد رد الجنرال على التقرير بقوله "أعتقد أنه سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة، فإن الحياة الخاصة هي حياة خاصة يجب احترامها".

وقبل ثمانية أشهر فقط، ذكرت وكالة الأنباء الوطنية في الغابون أن أنيغما أكد علانية ولاءه لرئاسة علي بونغو، التي امتدت لمدة 14 عاما.

صدر الصورة، REX/SHUTTERSTOCK التعليق على الصورة، رحب العديد من الشباب في الغابون بانقلاب الجنرال أنيغما واستيلائه على السلطة

لكن يوم الأربعاء، وبعد ساعات فقط من إعلان فوز علي بونغو في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، أعلن الجيش إلغاء النتائج وتولي السلطة.

ومع وضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية، عُين الجنرال بريس أوليغي أنيغما زعيما انتقاليا للغابون.

وقال الجنرال لصحيفة لوموند الفرنسية إن الشعب الغابوني سئم من حكم علي بونغو، وإن الرئيس ما كان ينبغي له أن يترشح لولاية ثالثة.

وأضاف: "الجميع يتحدث عن هذا، لكن لا أحد يتحمل المسؤولية. لذا قرر الجيش طي هذه الصفحة."

لكن يبدو أن الجنرال أنيغما قد استحوذ على تأييد قطاعات كبيرة من الغابونيين. كما نجح في توحيد الجيش الذي ينقسم على أسس عرقية.

وباعتباره رجلاً متهماً بالفساد وقضى معظم حياته المهنية في الدائرة الداخلية لعائلة بونغو، فمن وجهة نظر البعض، قد لا يشكل البداية الجديدة التي يأمل الشعب الغابوني أن يكون عليها.

ومع ذلك، فسوف يُحفر اسمه في كتب تاريخ البلاد باعتباره الرجل الذي "قلب الصفحة".

وقد أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وفرنسا الانقلاب، وهو الثامن الذي يحدث في غرب ووسط أفريقيا منذ العام 2020.

كما عُلقت عضوية الغابون في الاتحاد الأفريقي في أعقاب الانقلاب الذي أدانته الأمم المتحدة وفرنسا.