كيف علّق المغردون على انضمام نيمار إلى الهلال السعودي؟

صدر الصورة، @Alhilal_EN/Twitter

قبل 36 دقيقة

تفاعلت الجماهير العربية والسعودية خاصة مع انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، ليصبح أحدث النجوم العالميين الكبار المنضمين إلى الدوري السعودي.

ورحّب العديد من المغردين بانتقال نيمار إلى الهلال وما يمكن أن يقدّمه من إضافة فنية للفريق.

كما نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال مقطع فيديو على تويتر يتحدّث فيه مع نيمار عبر الفيديو ويرحب به في السعودية.

من جانب آخر، اعتبر مغردون أن أموال السعودية تصرف في غير مكانها.

وأعلن نادي الهلال السعودي يوم الثلاثاء ضمّه لنيمار، وبث مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نيمار وهو يوقّع العقد الجديد مع الفريق السعودي إلى جانب رئيس النادي فهد بن نافل.

ولم يُكشف عن تفاصيل الصفقة، لكن تقارير صحفية أفادت بأن الانتقال تم مقابل حوالي 90 مليون يورو (98.24 مليون دولار) فضلا عن امتيازات أخرى.