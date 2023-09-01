هل تعاني من السمنة؟ أهلا بك في دوري المحاربين الاسكتلندي لكرة القدم

التعليق على الصورة، حصل فريق "Ayr Eagles" على كأس الدوري في اليوم الأخير من الموسم

Author, ميغان بوران

Role, بي بي سي اسكتلندا

قبل 43 دقيقة

هناك شيء مختلف تماماً فيما يتعلق بالرجال المشاركين في الدوري الأسكتلندي الممتاز للمحاربين، فكل لاعب يعاني من زيادة الوزن.

في الواقع، هذا شرط للمشاركة، ويجب أن يكون محيط خصرهم (96 سم) على الأقل أو مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30، مما يجعلهم يعانون من السمنة المفرطة.

شهدت المباراة النهائية للموسم نهاية الأسبوع الماضي مواجهة فريق "آير إيجلز" مع "كورستورفين ديناموس جالوت" على لقب الدوري.

لكن بالنسبة إلى 500 رجل مشارك في الدوري، والذي يضم فرقًا مثل "Monster Munchen وAlloa Unathletic"، فالكأس ليست المكافأة الوحيدة.

وقال "غاري ثورن"، مؤسس الدوري ورئيسه، لبي بي سي اسكتلندا، إن الدوري يساعد اللاعبين على إنقاص الوزن وتحسين صحتهم العقلية. وقال: "نحن نعلم حقيقة أن هذا ينقذ حياة الناس بالفعل، لدينا أشخاص في فريقنا قالوا لنا صراحة إنهم لن يكونوا هنا بدون كرة القدم."

وأضاف: "الرجال أصبحوا أكثر لياقة، والرجال أصبحوا أكثر سعادة، إنهم يقيمون صداقات جديدة وعلاقات جديدة وتجارب جديدة."

التعليق على الصورة، أسس "غاري ثورن" الدوري بعد عدم تمكنه من إيجاد منافسين لفريقه

وأضاف: "لقد بدأ ناديي، "ديني ووريورز"، منذ ثلاث سنوات وكان الهدف الأساسي من ذلك هو إخراج الرجال من دائرتهم الضيقة، والالتقاء بأشخاص جدد وتحسين صحتهم البدنية والعقلية".

ولكن عندما أرادوا البدء في المنافسة، وجدوا أنه من الصعب العثور على منافسين يلعبون على مستوى مماثل.

وقال: "لم نكن نريد أن يشعر اللاعبون بالإحباط"، ومن هنا وُلد دوري "ووريورز الممتاز".

كانت الفرق المنافسة على كأس الدوري في "تاونهيد بارك" في "كامنوك" يوم الأحد متساوية في النقاط، مع تقدم النسور قليلاً بفارق الأهداف.

"ستيوارت تشالمرز" هو قائد الفريق وقلب الدفاع في "آير إيجلز". تم إعاقة مسيرته الكروية للهواة بسبب إصابتين سيئتين في الركبة، مما أدى، إلى جانب العمل في وظيفة مكتبية، إلى تعرض لياقته البدنية وصحته العقلية للضرر.

وقال: "لقد نشأت وأنا ألعب كرة القدم وكوني دائمًا جزءاً من الفريق، افتقدت لتلك البيئة، لذا كانت فرصة العودة إلى الملعب، والعودة مع مجموعة جيدة من اللاعبين مرة أخرى، والعودة للعب كرة القدم مرة أخرى رائعة".

التعليق على الصورة، يقول "ستيوارت تشالمرز" إن الدوري سمح له بالعودة إلى ممارسة الرياضة

وقال "ستيوارت" إنه بالنسبة للرجال مثله، غالباً ما يكون هناك نقص في الفرص للعودة إلى الرياضة، وأضاف: "كانت هذه فرصة للعودة إلى ملعب كرة القدم ولعب كرة القدم التنافسية مرة أخرى".

ويقول: "تتراجع ثقتك بنفسك، والثقة في قدرة جسدك على الأداء والجري والحفاظ على لياقتك، وهذا يعيقك كثيراً"

وقال ستيوارت مازحاً: "إنه الدوري الوحيد في اسكتلندا الذي تحتاج فيه إلى زوج من الميزان".

وقال إنه كانت هناك مناسبات خلال العام تم فيها إجراء عمليات قياس الوزن قبل المباراة إذا كان الفريق يبدو "نحيفًا للغاية".

لكن اللاعبين لا يعاقبون على فقدان الوزن، يُسمح للفرق أيضًا بإشراك أربعة لاعبين بمؤشر كتلة جسم أصغر، طالما أن أعمارهم تزيد عن 30 عاماً.

التعليق على الصورة، كون "كريج ليتش" العديد من الأصدقاء الجدد من خلال الفريق

وقال "كريج ليتش"، لاعب خط وسط فريق "كورستورفين دينامو جالوت"، إن الدوري ساعده على استعادة الثقة التي فقدها خلال وباء كورونا.

وقال: "بعد انتشار وباء كورونا، كنت أجد صعوبة في إعادة الاندماج مرة أخرى في المجتمع الطبيعي، ومحاولة العودة إلى ما كنت عليه من قبل، كان الذهاب إلى التدريبات الأولى أمراً شاقًا للغاية".

ويضيف: "لقد فكرت في الرغبة في لعب كرة القدم مرة أخرى، لذلك كنت أتطلع إلى الفرق في منطقة إدنبره وعندما رأيت أنها مخصصة للرجال الذين تزيد أوزانهم عن عن اللاعبين العاديين، شعرت أن ذلك يناسبني."

ويقول: "لقد كانت شبكة الدعم رائعة، لقد عرفتهم منذ عام واحد فقط، ولكن كونت أفضل صداقاتي من خلال هذا الفريق، سيعني الكثير بالنسبة لنا إذا تمكنا من الفوز باللقب."

في ذلك اليوم، لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لفريق "كريج"، حيث فاز فريق "آير إيجلز" بالمباراة بنتيجة 3-1.