سارة شريف: الأب من بين ثلاثة متهمين بقتل الطفلة في حادث غامض في بريطانيا

صدر الصورة، HANDOUT التعليق على الصورة، خلص فحص الجثة إلى أن سارة شريف أصيبت "بإصابات متعددة وواسعة النطاق"

Author, مالو كورسينو

Role, بي بي سي نيوز

قبل 6 دقيقة

قالت شرطة مقاطعة ساري في بريطانيا إن الوالد وزوجة الأب والعم متهمون بقتل الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات.

وقد وُجهت التهم إلى عرفان شريف (41 عاما)، وشريكته بيناش بتول (29 عاما)، وشقيق عرفان، فيصل مالك، (28 عاما)، وجميعهم من مدينة ووكينغ، التي تبعد عن لندن نحو 22 ميل (35 كم).

كما تم اتهام كل منهم بالتسبب في وفاة طفلة أو السماح بذلك.

وعُثر على جثة سارة في منزلها في 10 أغسطس/آب.

وأظهر فحص الجثة أنها أصيبت "بإصابات متعددة وواسعة النطاق".

كان الثلاثة قد غادرو المملكة المتحدة متوجهين إلى باكستان في 9 أغسطس/آب.

وتم القبض عليهم في مطار غاتويك مساء الأربعاء، بعد نزولهم من رحلة جوية من دبي.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أكدت شرطة ساري توجيه الاتهام إليهم.

وبقي الثلاثة قيد الحبس الاحتياطي، للمثول أمام محكمة غيلدفورد في وقت لاحق الجمعة.

صدر الصورة، شرطة ساري التعليق على الصورة، المتهمون الثلاثة عرفان شريف وبيناش بتول وفيصل مالك

وقد سافر أشقاء سارة الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و13 عاما، إلى باكستان في 9 أغسطس/آب، بصحبة شريف وبتول ومالك.

وعثرت الشرطة الباكستانية على الأطفال في منزل والد شريف يوم الاثنين، وجرى نقلهم منذ ذلك الحين إلى منشأة حكومية لرعاية الأطفال في البلاد.