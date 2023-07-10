دعوة في الكونغرس الأمريكي للتحقيق حول مشروب طاقة يُروّجُ له على يوتيوب

صدر الصورة، PRIME التعليق على الصورة، نجما اليوتيوب لوغان بول و"كاي أس آي" خلال ترويجهما لمشروب برايم على موقع يوتيوب.

Author, أنابيل ليانغ

Role, مراسلة الشؤون الاقتصادية

قبل 55 دقيقة

دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي شاك شامر، الجهات التنظيمية إلى إجراء تحقيق بشأن مشروب طاقة يروّج له كل من "كاي أس آي" و"لوغان بول"، النجمان المعروفان على منصة يوتيوب.

وقال شامر إن المشروب يستهدف الأطفال رغم احتوائه على نسبة عالية من مادة الكافيين.

وتحتوي كل عبوة من مشروب "برايم" على 200 غرام من الكافيين، أي ما يعادل ضعف الكمية التي يحتويها المشروب المنافس "ريد بول".

الحكومة البريطانية تبحث حظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال 30 أغسطس/ آب 2018

وتتضمن كل عبوة تحذيراً يوصي بعدم استهلاك المشروب من قبل الأطفال دون سن 18 عاماً.

لكن عضو الكونغرس زعم أن مشروب "برايم إينرجي" جرى تغليفه وتسويقه "بشكل متطابق" على أنه مشروب خالٍ من الكافيين.

وقال أمام عدد من المراسلين في نيويورك يوم الأحد إنه نتيجة لذلك، قام بعض الأهالي دون علمهم، بشراء المشروب الذي يتضمن كافيين.

وأضاف لاحقاً عبر تويتر: "يجب أن تحقق إدارة الغذاء والدواء مع الشركة المصنعة لمشروب برايم، بشأن محتوى الكافيين غير المعقول وتسويقه باستهداف الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي".

ولم تردّ برايم مباشرة على طلب من بي بي سي للتعليق حول هذه المزاعم.

صدر الصورة، Getty Images

وأطلق كل من "لوغان بول" و"كاي أس آي"- اللذان يحظيان بمتابعة 48 مليون شخص على يوتيوب – مشروب "برايم هايدريشن" الخالي من الكافيين عام 2022.

وأثار ذلك ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأدى إلى طوابير طويلة، إذ وصل الأمر إلى التسابق للوصول أولاً إلى الرفوف في المتاجر التي تبيع المشروب.

وأُطلق مشروب الطاقة "برايم إينرجي" الذي يتضمن الكافيين في يناير/كانون الثاني من هذا العام. وسوّقت له الشركة على أنه خالٍ من السكر ونباتي بالكامل.

وتتضمن كل عبوة تحذيراً على أنه لا يُنصح باستهلاكه من قبل من هم دون سن 18 عاماً، ومن لديهم حساسية من الكافيين والنساء الحوامل أو المرضعات.

ما هي نسبة الكافيين في مشروبات الطاقة؟

برايم إينرجي – 200 ملغرام (عبوة 335 مل).

ريد بول – 80 ملغرام (عبوة 250 مل).

مونستر – 160 ملغرام (عبوة 473 مل).

نوس - 160 ملغرام (عبوة 473 مل).

بورن 112 ملغرام (354 مل).

روكستار – 300 ملغرام (473 مل).

لوكوزاد – 46 ملغرام (380 مل).

كوكو كولا – 32 ملغرام (330 مل).

الحكومة البريطانية تبحث حظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال 30 أغسطس/ آب 2018

وأرسلت بعض المدارس حول العالم تحذيرات بشأن مشروبات برايم، أو حظرتها بشكل كامل.

وفي بداية هذا العام، أرسلت مدرسة ميلتون الإبتدائية في ويلز، رسالة إلى الأهل تحذرهم من الخلط بين النسخة من المشروب التي تتضمن كافيين والأخرى الخالية من هذه المادة. وذلك بعد مرض أحد التلاميذ خارج أوقات الدوام المدرسي.

وحظرت مدرسة ولاية ماريبورو في كوينزلاند في أستراليا، مشروبات الطاقة.

وأصدرت إدارة المدرسة بياناً على صفحتها على فيسبوك جاء فيه: "هناك بعض مشروبات الطاقة أو المُرطبة الجديدة دخلت إلى الأسواق مؤخراً ... بعضها يحتوي على كافيين بنسبة 4 مرات أكثر من مشروبات الطاقة العادية".