رصد تسرب كبير لغاز الميثان في المملكة المتحدة من الفضاء

صدر الصورة، NIGEL HARRIS/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، المصادر الرئيسية لغاز الميثان هي إنتاج النفط والغاز والزراعة والنفايات

Author, إسمي ستالارد

Role, مراسلة شؤون المناخ والعلوم - بي بي سي نيوز

قبل 42 دقيقة

صدر الصورة، BBC/GWYNDAF HUGHES التعليق على الصورة، حددت كاميرات تصوير الغاز الضوئية المستخدمة على الأرض سابقا تسربات غاز الميثان في المملكة المتحدة

رُصد تسرب كبير لغاز الميثان في المملكة المتحدة من الفضاء لأول مرة.

وغاز الميثان هو احد الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويبعث هذا الاكتشاف، الذي رصدته الأقمار الصناعية، الآمال في إمكانية وقف التسريبات المستقبلية بسرعة أكبر.

ويتمتع غاز الميثان بقدرة تسخين تبلغ 28 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، وهو مساهم رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن حيث الطاقة، فإن الغاز الذي تسرب على مدى ثلاثة أشهر قبل أن يتم إيقافه، كان من الممكن أن يزود 7500 منزل بالطاقة لمدة عام.

واكتُشف التسرب في خط أنابيب في منطقة شلتنهام، وقد كُشف عنه حصريا لبي بي سي، في مارس/آذار الماضي.

والميثان، الذ يُعد أحد الغازات الدفيئة، مسؤول عن نحو 30 في المئة من الارتفاع في درجات الحرارة العالمية.

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وقد اكتشفت التسريب جامعة ليدز بمساعدة الأقمار الصناعية المتخصصة.

وكانت إميلي دود، باحثة الدكتوراه في كلية الأرض والبيئة بالجامعة والمركز الوطني لرصد الأرض، حينها تستخدم صور الأقمار الصناعية لتقييم تسرب غاز الميثان من مواقع دفن النفايات.

لكنها لاحظت في الصور العلامة المميزة لتسرب غاز الميثان على بعد بضعة أميال، قادمة من خط أنابيب غاز مملوك لشركة "ويلز آند ويست يوتيليتيز".

ويُعد تحديد ومعالجة انبعاثات غاز الميثان هدفا حاسما للمملكة المتحدة والدول الأخرى التي تسعى إلى معالجة التغير المناخي.

وبعد اكتشاف التسرب، عملت إميلي مع خدمة مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة (جي إتش جي سات)، التي قدمت أقمارها الصناعية الصور الأصلية، لإجراء المزيد من المسوحات من الفضاء، بينما أجرى فريق من جامعة رويال هولواي قياسات دائرية أرضية.

وقالت إميلي: "إن العثور على هذا التسريب يثير تساؤلا حول أعداد التسريبات الموجودة على كوكبنا، وربما نحتاج إلى البحث بشكل أكثر جدية للعثور عليها والاستفادة من التكنولوجيا المتوفرة لدينا".

وقالت شركة "ويلز آند ويست يوتيليتيز" إنها علمت بالتسرب بعد أن أبلغ أحد المواطنين عن وجود رائحة للغاز. وقالت إنها كانت بصدد الحصول على التصاريح اللازمة لاستبدال أنابيب الغاز عندما اكتشف التسرب عبر القمر الصناعي.

لكن عملية الكشف عبر الأقمار الصناعية أظهرت إمكانية رؤية تسرب غاز الميثان بسرعة.

وتعد صناعة النفط والغاز والزراعة ومواقع دفن النفايات، مصادر رئيسية لغاز الميثان. ومنذ عام 1990 انخفضت انبعاثات غاز الميثان في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ، لكن التقدم في خفض الانبعاثات تباطأ في السنوات الأخيرة.

في الوقت الحالي، يُكشف عن تسرب غاز الميثان من خلال عمليات المسح الروتينية من الأرض - وهو احتمال صعب للغاية عندما يكون هناك آلاف الأميال من الأنابيب والمواقع. وانبعاثات غاز الميثان في المملكة المتحدة ما هي إلا تقديرات مستمدة من بيانات النشاط الاقتصادي.

وقال جان فرانسوا غوتييه، النائب الأول لرئيس الدائرة الاستراتيجية في شركة خدمة مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة، لبي بي سي: "الأقمار الصناعية ذات قيمة فريدة للغاية، إذ يمكنها العودة وجمع المزيد من الصور بشكل متكرر للغاية، دون الحاجة إلى نشر أشخاص على الأرض حتى يتمكنوا من القيام بذلك بشكل فعال وبتكلفة معقولة أيضا".

وتمتلك الشركة تسعة أقمار صناعية في مجموعتها، وتدور جميعها على ارتفاع 500 كيلومتر، وهي من الأجهزة عالية الدقة، إذ لديها القدرة على رؤية الغازات بدقة 25 ميغا/بكسل.

وقد قعت الشركة مؤخرا عقد شراكة مع المملكة المتحدة قيمته 5.5 مليون جنيه إسترليني، بتمويل من وكالة الفضاء البريطانية، لتوفير بيانات الأقمار الصناعية حول انبعاثات غاز الميثان إلى المنظمات البريطانية المسؤولة مثل هي وكالة رسم الخرائط الوطنية لبريطانيا العظمى.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية، الدكتور بول بيت: "أصبحت الأقمار الصناعية أصغر حجما وأكثر قوة، الأمر الذي يمنحنا نقطة مراقبة مثالية يمكن من خلالها مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية وإبلاغ صناع القرار الساعين إلى تقليص الانبعاثات إلى الصفر".

ولا تزال الخدمات التي تقدمها الأقمار الصناعية محدودة وتحتاج إلى تطوير.