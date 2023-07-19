روسيا وأوكرانيا: فرار الآلاف من سكان القرى بعد تفجيرات في مستودع للذخيرة في القرم

صدر الصورة، Reuters

Author, بول كيربي

Role, بي بي سي نيوز

19 يوليو/ تموز 2023، 12:37 GMT آخر تحديث قبل 51 دقيقة

يتم إجلاء أكثر من 2000 من سكان أربع قرى في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، بعد حريق أدى إلى انفجارات في مستودع ذخيرة قريب.

كما أغلق المسؤولون الذين نصبهم الروس، جزءاً من الطريق السريع الذي يعبر النصف الجنوبي من شبه الجزيرة.

ولم يوضحوا سبب الحريق الذي استهدف موقع تدريب عسكري بالقرب من مدينة ستاريي كريم.

لكن تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن ثلاث ضربات أوكرانية.

وقال الكرملين إنه تم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحادث.

وتزامنت الانفجارات الليلية مع هجوم صاروخي بطائرة مسيرة روسية، قال مسؤولون إنه استهدف إلى حد كبير مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن البنية التحتية والمنشآت العسكرية الحساسة، تعرضت لهجوم بعدة موجات من صواريخ كروز وطائرات مسيرة إيرانية الصنع، انطلقت من البحر الأسود وشبه جزيرة القرم وجنوب روسيا.

واخترقت صواريخ وطائرات بدون طيار روسية الدفاعات الأوكرانية على الرغم من نجاحها في إسقاط 37 منها. وقال مسؤولون في أوديسا إن عدداً من الأشخاص أصيبوا ولحقت أضرار بعدد من الشقق. وأصيبت محطة للحبوب والوقود بالميناء ومستودعين أحدهما وصف بأنه كان يتضمن ألعاب نارية.

وقال أحد السكان لوكالة رويترز: "رأيت نوراً أحمر في النافذة وتصرفت على الفور".

وأضاف: "في اللحظة التي سقطت فيها على الأرض خلف السرير، تحطمت جميع النوافذ".

وكانت هذه هي الليلة الثانية على التوالي التي يتم فيها استهداف أوديسا، في هجمات مرتبطة بانسحاب روسيا من اتفاق دولي يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة بأمان عبر البحر الأسود.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا باستهداف المواقع المستخدمة لتصدير الحبوب عمداً.

وقال على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل صاروخ روسي هو ضربة ليس فقط لأوكرانيا ولكن لكل شخص في العالم يريد حياة طبيعية وآمنة".

صدر الصورة، UKRAINE SOUTHERN OPERATIONAL COMMAND

وتضررت منشآت وقود ميناء أوديسا في الهجمات السابقة على المدينة وهي مركز رئيسي لصادرات الحبوب الأوكرانية.

ووصفت روسيا هجومها على أوديسا بأنه "ضربة انتقامية جماعية" للضربة على الجسر الذي بنته روسيا فوق مضيق كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. وألقي باللوم على طائرات بدون طيار محمولة في البحر في الهجوم على الجسر يوم الاثنين، الذي أدى إلى تدمير جزء منه وقتل زوجين روسيين.

وأدى الحريق في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء، إلى إغلاق قسم بطول 12 كيلومتراً من طريق تافريدا السريع الذي يربط مدينتي سيمفيروبول وسيفاستوبول بالجسر. وبدأ بناء الجسر من قبل سلطات الاحتلال الروسي في العام 2017.

وسمع دوي سلسلة انفجارات في المنطقة حوالي الساعة 04:30 (01:30 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء.

وقال الرئيس المعين لروسيا في شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، إنه يجري التحقيق في سبب الحريق الذي وقع في الميدان العسكري وإن أحداً لم يصب بأذى.