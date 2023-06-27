الذكاء الاصطناعي يختصر وقت العلاج الإشعاعي للسرطان

التعليق على الصورة، تتطلب سرطانات الرأس والرقبة أقنعة خاصة للمساعدة في تحديد العلاج

Author, كيت لامبل

Role, بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

تنتظر بريطانيا نوعا جديدا من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تختصر الوقت الذي ينبغي على مرضى السرطان انتظاره قبل بدء العلاج الإشعاعي، بسعر التكلفة لجميع وحدات الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا.

وتساعد هذه التقنية الأطباء في تحديد المكان الذي ينبغي توجيه حزم الإشعاع العلاجية إليه، لقتل الخلايا السرطانية، مع الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الخلايا السليمة.

وقام الباحثون في مستشفى أدنبروك بتدريب برنامج الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مايكروسوفت.

ويقولون إن تطوير هذه التقنية استغرق عقدا من الزمن.

بالنسبة لكل مريض، يقضي الأطباء عادة من 25 دقيقة إلى ساعتين في العمل على نحو 100 مقطع للفحص الإشعاعي، ويقومون بتحديد العظام والأعضاء المعنية بالعلاج بعناية. ويقول الباحثون إن برنامج الذكاء الاصطناعي يعمل أسرع بمقدار ضعفين ونصف.

عند علاج البروستاتا، على سبيل المثال، يرغب الأطباء في تجنب تلف المثانة أو المستقيم القريبين منها، ما قد يجعل المرضى يعانون من سلس البول مدى الحياة.

"يمكن أن يصبح ذلك سيئا للغاية لدرجة التأثيرعلى حياة المريض" كما يقول الدكتور راج جينا في تصريح لقناة بي بي سي الثانية، ويعمل في مستشفى أدنبروك بكامبريدج، ويقود الفريق الطبي الذي يعمل على علاج المرضى الذين يعانون من سرطان الرأس والرقبة والبروستاتا.

وقد تعاون الدكتور جينا مع مايكروسوفت لتغذية برنامج يسمى "إنر-آي" أو "InnerEye" ببيانات مرضى سابقين.

وقدم مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية مبلغا قدره 500 ألف جنيه إسترليني لمستشفى أدنبروك لتمويل فحوص وتقييم السلامة اللازمة.

ويجرى الآن منح البرنامج إلى الشركة المصنعة التي وافقت على السماح لمستشفيات الخدمات الصحية الوطنية الأخرى بالحصول على التكنولوجيا المستندة إلى الحوسبة السحابية بسعر التكلفة.

"دقة بنسبة 90 في المئة"

تستثمر الحكومة البريطانية في مشاريع الذكاء الاصطناعي عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكن هذا هو أول برنامج جهاز تصوير طبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، يُجرى تطويره بواسطة هيئة الخدمات الصحية نفسها.

ولا يزال الأطباء يتحققون من دقة الخطوط التي رسمها برنامج الذكاء الاصطناعي.

لكن الباحثين يقولون إنها دقيقة بنسبة 90 في المئة، حيث وافق الأطباء على عملها من دون أي تعديل لنحو ثلثي الوقت.

وقال الدكتور جينا: "لقد فضل زملاؤنا الاستشاريون البدء باستخدام الذكاء الاصطناعي على الاستعانة بزملائهم الاستشاريين".

"قوة هائلة"

وأعربت الدكتورة كاثرين هوليداي، رئيسة الكلية الملكية لأخصائيي الأشعة عن حماسها للتقنية الجديدة قائلة: "نحن متحمسون للغاية بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي في استبدال بعض العمليات والإجراءات، بما يشمل تشخيص وعلاج السرطان".

وأضافت أن "الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التعجيل بعملية التشخيص، ومساعدة الأطباء على اكتشاف المرض في وقت مبكر، ومنح المرضى أفضل فرصة ممكنة للشفاء".

وأوضحت هوليداي أن أخصائيي الأشعة يحللون عمليات المسح الضوئي المعقدة، وبناء على تحليلهم يوجهون الأطباء نحو العلاج أو الجراحة، مؤكدة أهمية وجود أخصائيي الأشعة وعدم الاستغناء عنهم.

"إن أخصائي الأشعة الذين يمتلكون بيانات وبصيرة ودقة الذكاء الاصطناعي، كانوا وسيظلون قوة هائلة في رعاية المرضى على نحو متزايد".