روسيا تسقط 3 مسيّرات أوكرانية فوق منطقة قريبة من العاصمة موسكو

صدر الصورة، Reuters

قبل 49 دقيقة

أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 مسيّرات أوكرانية، يوم الأربعاء، فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام إنها أحبطت محاولة هجوم أوكراني باستخدام "3 مسيّرات... في منطقة كالوغا"، في حوالي الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي.

وأكدت أن "جميع المسيّرات رُصدت ودُمّرت في الوقت اللازم بواسطة أنظمة الدفاع الجوي"، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال فلاديسلاف شابشا، الحاكم المحلي، على تليغرام إن المسيّرات أُسقطت "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو.

وشهدت الأسابيع الماضية تزايد الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث والسابع من أغسطس/آب، فضلا عن هجومين يومي الخميس والسبت الماضيين.

وكانت وزارة الدفاع والسلطات المحلية قد أعلنت في الثالث من أغسطس/آب إسقاط سبع مسيّرات فوق كالوغا، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا.

كما أعلنت في أواخر يوليو/تموز ومطلع الشهر الحالي، إسقاط مسيّرات أخرى فوق حي الأعمال في غربي موسكو، وأسفر الهجوم عن تضرّر برج تجاري في حي موسكو سيتي.

وقالت روسيا في مايو/أيار إنها أسقطت مسيّرتين استهدفتا مبنى الكرملين.

"تحرير أوروزين"

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، شنت أوكرانيا هجومها المضاد الذي طال انتظاره في يونيو/حزيران الماضي.

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يأتي ذلك تزامنا مع إعلان أوكرانيا، يوم الأربعاء، نجاح قواتها في تحرير أوروزين في منطقة دونيتسك الصناعية في إطار مساعي كييف لاستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية على طول الجبهة الجنوبية في أوكرانيا.

وأعلنت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحررت أوروزين، يتحصن مدافعونا في الضواحي، والهجوم مستمر".

وشنت أوكرانيا هجومها المضاد الذي طال انتظاره في يونيو/حزيران الماضي، بيد أنها اعترفت بصعوبة المعارك في الوقت الذي تبذل فيه قصارى جهودها لاختراق مواقع روسية شديدة التحصين.

ويأتي إعلان ماليار بعد يوم واحد من تأكيد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أن الموارد العسكرية الأوكرانية "شبه مستنفدة"، على الرغم من تلقي شحنات أسلحة من الحلفاء الغربيين.

ولم ترد موسكو، التي دابت على الاستهانة بقدرات كييف الهجومية، على الادعاء الأوكراني بتحرير أوروزين.

وأعلن حاكمها، بافلو كيريلينكو، صباح الأربعاء مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في المنطقة على أيدي القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعد منطقة دونيتسك، التي شهدت معارك خلال الأشهر الماضية، واحدة من أربع مناطق أوكرانية ادعى الكرملين ضمها العام الماضي، بعد أشهر من غزو البلاد في فبراير/شباط.

كما تمثل منطقة أوروزين، التي يقدر عدد سكانها قبل الحرب بنحو ألف نسمة، مجموعة من القرى التي سعت القوات الأوكرانية إلى السيطرة عليها خلال الأسابيع الماضية.

وتقاتل القوات الأوكرانية، إلى الشرق في المنطقة، لطرد القوات الروسية من شمال وجنوب مدينة باخموت التي دمرتها الحرب.

"روسيا تستهدف ميناء الدانوب"

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أظهرت صور نشرها حاكم المنطقة جدرانا معدنية مدمرة للمخازن وتناثر أكوام الحبوب.

كما أعلنت أوكرانيا أن مسيرات روسية استهدفت، يوم الأربعاء، منشآت للحبوب في ميناء في منطقة أوديسا الجنوبية، التي تعد مركزا رئيسيا لصادرات الحبوب منذ انهيار اتفاق مع روسيا يسمح بشحن الصادرات من البحر الأسود.

وأعلن أوليغ كيبر، حاكم منطقة أوديسا، أن الضربات الجوية الروسية على المنطقة ليلا أسفرت عن تدمير صوامع ومخازن للحبوب في أحد موانئ نهر الدانوب، وأن منطقة البحر الأسود عانت من موجتين من هجمات المسيّرات الروسية.

وأضاف على تطبيق تليغرام: "هاجم الإرهابيون الروس منطقة أوديسا مرتين الليلة الماضية بطائرات هجومية مسيّرة"، والهدف الرئيسي هو استهداف الموانئ والبنية التحتية للحبوب في جنوب المنطقة.

وقال مكتب الرئاسة في بيان منفصل إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأظهرت صور نشرها حاكم المنطقة جدرانا معدنية مدمرة للمخازن وتناثر أكوام الحبوب وعباد الشمس.

ولم يذكر المسؤولون الأوكرانيون بعد ما إذا كان الميناء الذي تعرض للهجوم يعمل أم لا.

ولم يتسن لوكالة رويترز للأنباء التحقق بشكل مستقل من النبأ، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي.

كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه اعترض ودمّر 13 طائرة مسيّرة روسية فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب، ولم يتضح على الفور عدد الطائرات المسيّرة التي أطلقتها روسيا.

وتسهم موانئ الدانوب الأوكرانية بنحو رُبع صادرات الحبوب قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتوفير ممر آمن لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في يوليو/تموز.

في وقت سابق من الشهر الجاري، هاجمت روسيا إزمائيل، الميناء الداخلي الرئيسي لأوكرانيا عبر نهر الدانوب من رومانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية مع تكثيف استخدامها للقوة لمنع أوكرانيا من تصدير الحبوب.