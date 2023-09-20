ما المنشور الذي أثار الجدل على حساب ابن دونالد ترامب على منصة إكس؟

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Author, ماريتا مولوني

Role, بي بي سي نيوز

قبل 2 ساعة

نشر حساب دونالد ترامب جونيور على منصة إكس أن والده توفي، وذلك ضمن سلسلة من الرسائل التي نشرها أحد المتسللين يوم الأربعاء.

وفي سلسلة من المنشورات المحذوفة الآن، ادعى الحساب أن والده توفي، موجها إهانة عنصرية للرئيس جو بايدن.

بقيت المنشورات على الصفحة التي تضم 10 ملايين متابع لمدة تقل عن ساعة قبل أن يتم حذفها.

وقال مكتب ترامب إن الحساب تعرض للاختراق.

وجاء في أحد المنشورات: "يؤسفني أن أعلن وفاة والدي دونالد ترامب. وسأترشح للرئاسة في عام 2024".

وقال منشور آخر "كوريا الشمالية ستهزم"، في حين كتب أحد المنشورات عن "بعض الرسائل المثيرة للاهتمام" مع الجاني المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين.

وذكر آخرون أن ريتشارد هارت، وهو أحد المؤثرين في مجال العملات المشفرة، يواجه اتهامات بالاحتيال من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومستخدم يوتيوب لوغان بول.

بدأت هذه التغريدات والمنشورات في الظهور بعد الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت غرينتش.

صدر الصورة، Donald Trump Jr on X التعليق على الصورة، صورة عن تغريدة ابن دونالد ترامب قبل حذفها

ونشر والده رسالة غير متعلقة بالموضوع على حساب موقع "تروث سوشال" الخاص به بينما أعلن حساب ابنه عن وفاته.

وقال أندرو سورابيان، المتحدث باسم ترامب جونيور، على منصة إكس: "لقد تم اختراق حساب دون"، مضيفا أنه "من الواضح ان المنشورغير صحيح".

ومنذ ذلك الحين، نشر ترامب جونيور تغريدات على منصة إكس، تويتر سابقا، لكنه لم يلمح إلى تعرض حسابه للاختراق سوى "الإعجاب" بتغريدة تقول إنه تعرض للاختراق.

تم الاتصال بمنصة إكس للتعليق، وجاء في الرد التلقائي من البريد الإلكتروني الصحفي للشركة: "مشغولون الآن، يرجى التواصل مرة أخرى في وقت لاحق."

ويواصل ترامب جونيور استخدام المنصة المملوكة لإيلون ماسك.

تأسست شركة تروث سوشال على يد الرئيس السابق بعد تعليق حسابه إكس في عام 2021 بسبب خطر التحريض على العنف.