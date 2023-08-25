ما الذي سيحدث الآن في الدولة التي تراهن على فاغنر لتحقيق أمنها؟

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ما الذي سيحدث الآن في الدولة التي تراهن على فاغنر لتحقيق أمنها؟

قبل 17 دقيقة

منذ الوفاة المفترضة لرئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الأربعاء، انصب التركيز على التأثير الذي سيحدثه ذلك على البلدان التي تعتمد على مجموعة المرتزقة لتحقيق الأمن خاصة في أفريقيا.

فريق بي بي سي عربي كانوا أول صحفيين يقومون بالرحلة الصعبة والخطيرة عبر شمال مالي منذ أن أنهت القوات الفرنسية عمليتها العسكرية في البلاد قبل عام. مراسل بي بي سي فراس كيلاني تحدث إلى العائلات التي تعيش في ظروف شديدة الصعوبة، وكيف يمكن أن يؤثر على بلدان أخرى في جميع أنحاء المنطقة.

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