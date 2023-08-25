ما الذي سيحدث الآن في الدولة التي تراهن على فاغنر لتحقيق أمنها؟

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ما الذي سيحدث الآن في الدولة التي تراهن على فاغنر لتحقيق أمنها؟

قبل 2 ساعة

منذ الوفاة المفترضة لرئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الأربعاء، انصب التركيز على التأثير الذي سيحدثه ذلك على البلدان التي تعتمد على مجموعة المرتزقة لتحقيق الأمن خاصة في أفريقيا.