ميتا تُفعّل خدمة الواقع الافتراضي مقابل 7.99 دولار شهرياً

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Author, آنابيل ليانغ

Role, مراسلة قطاع الأعمال

قبل ساعة واحدة

أطلقت شركة ميتا المالكة لفايسبوك خدمة اشتراك في الواقع الافتراضي (VR) حيث تحاول جعل هذا الجزء من أعمالها مربحا.

وتقول ميتا إن المستخدمين الذين سيشتركون في هذه الخدمة سيحصلون على إمكانية الوصول إلى لعبتين جديدتين شهريا.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، شهدت الشركة الأم لإنستغرام خسارة تشغيلية قدرها 4 مليارات دولار في تقنيات الواقع الافتراضي الخاصة بها.

وتواجه ميتا منافسة من شركات بما في ذلك شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا، والتي كشفت النقاب عن جهازها المرتقب هذا الشهر والذي يقدم تجربتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز معا.

يوم الإثنين، قالت الشركة إن خدمة ميتا كويست بلاس التي تكلف 7.99 دولارا شهريا أو 59.99 دولارا للاشتراك السنوي، تتوافق مع نظارات كويست 2 وكويست برو وكويست 3 القادمة.

وفي عام 2021، كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن خطط لبناء ميتافيرس - عالم عبر الإنترنت حيث يمكن للأشخاص ممارسة الألعاب والعمل والتواصل في بيئة افتراضية، وغالبا ما يستخدمون نظارات الواقع الافتراضي.

وقال زوكربيرغ: "بمرور الوقت، آمل أن ينظر إلينا على أننا شركة ميتافيرس وأريد أن أرسي عملنا وهويتنا فيما نسعى لبنائه".

وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، كشفت ميتا النقاب عن العديد من مشاريع الذكاء الاصطناعي الطموحة، ووصف زوكربيرغ الذكاء الاصطناعي بأنه "المفتاح لإطلاق ميتافيرس".

وأعلنت الشركة عن أرباح قدرها 5.7 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، متجاوزة توقعات السوق.

ومع ذلك، أبلغ قسم رياليتي لابز الذي ينتج نظارات الواقع الافتراضي وغيرها من المنتجات، عن خسارة صافية قدرها 4 مليارات دولار خلال تلك الفترة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة آبل النقاب عن نظارة الواقع المختلط فيجن برو، في أول إطلاق رئيسي للأجهزة منذ نحو عقد من الزمان.

وسيتم تسعير نظارة آبل التي ستصدر في أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة، بسعر 3499 دولارا.

ويعد هذا السعر أعلى بكثير من سعر النظارات الأخرى المتوفرة حاليا في السوق.