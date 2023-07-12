"اقتتال داخلي محتمل" يقضي على فهد صياد سابع في الهند

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الهند أعادت إدخال الفهود الصيادة إلى البلاد العام الماضي بعد حوالي 70 عاماً على انقراضها

قبل 25 دقيقة

نفق حيوان آخر من فصيلة الفهد الصياد -الشيتا- في حديقة وطنية في ولاية ماديا براديش الهندية، ما يرفع عدد الشيتا النافقة إلى سبعة.

وقال مسؤول رفيع في حديقة كونو الوطنية إن الفهد الصياد نفق بسبب حدوث اقتتال داخلي محتمل فيما بينها.

فقد عثر المسؤولون على ذكر الفهد الصياد- المعروف باسم تيجاس- وعلى جسده آثار جروح.

وكان قد أُعلن عن انقراض الفهد الصياد في الهند في 1952، ولكن عادت الآمال العام الماضي في إطار خطة طموحة لإعادة توطين هذا النوع من الحيوانات.

وقد نُقلت ثمانية من هذه الفهود من ناميبيا إلى الهند في سبتمبر/ أيلول 2022 بينما جُلبت 12 إضافية منها من جنوب إفريقيا في فبراير/ شباط 2023.

ومن تلك الفهود، نفقت ثلاثة منها خلال الشهرين الماضيين، وفي مايو/ أيار ماتت ثلاثة جراء ولدتها صيادة ناميبية الأصل في حديقة كونو في مارس/ آذار الماضي.

وقالت سلطات الحديقة في حينه إنها وجدت الجراء في حالة ضعيفة وهزيلة وتعاني من جفاف حاد. أما الفهود البالغة فقد نفقت لأسباب عديدة، من بينها الفشل الكلوي وإصابات خلال موسم التزاوج.

وقد أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عملية إعادة إدخال الفهود الصيادة إلى البلاد وسط ضجة كبيرة.

ورحب خبراء الحياة البرية بالخطوة لكن البعض منهم حذر أيضاً من المخاطر المحتملة على القطط من الحيوانات المفترسة الأخرى ومن عدم حصولها على ما يكفي من الفرائس.

وأعربت المحكمة العليا في مايو/أيار الماضي عن قلقها إزاء حالات نفوق الحيوانات وطلبت من الحكومة الاتحادية التفكير في نقل القطط إلى موقع بديل.

وتحمل الفهود الصيادة قيمة رمزية كبيرة في الهند حيث تعتبر جزءاً من الكثير من الحكايات الشعبية.