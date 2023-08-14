صبي ينجو بعد سقوطه من مرتفع شاهق في جراند كانيون

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم إنقاذ الصبي من برايت أنجل تريل في نورث ريم بجراند كانيون

Author, كاثرين ارمسترونج

Role, بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

نجا صبي يبلغ من العمر 13 عاماً بعد أن انزلق وسقط من ارتفاع قرابة 100 قدم (حوالي 30 متراً) في جراند كانيون، بولاية أريزونا، في الولايات المتحدة.

وتمكنت فرق الإنقاذ خلال ساعتين من سحب وإنقاذ وايت كوفمان، يوم الثلاثاء، بعد سقوطه من منحدر في الجانب الشمالي من هذا الموقع السياحي الشهير.

تم نقله جواً إلى المستشفى، بعد أن تبين أنه مصاب بجروح خطيرة، ولكن تم السماح له بالخروج من المستشفى فيما بعد.

وقال وايت لمحطة تلفزيون محلية، إنه سقط أثناء محاولته التنحي جانباً، ليتيح الفرصة لآخرين التقاط صور تذكارية.

وأضاف أنه كان يجلس القرفصاء، ويمسك بصخرة بيد واحدة، عندما فقد قبضته وبدأ في السقوط إلى الوراء.

وبين وايت، لمحطة فونيكس التلفزيونية، أثناء وجوده في المستشفى، "بعد السقوط، لا أتذكر أي شيء".

"أتذكر فقط أنني استفقت قليلاً وكنت في الجزء الخلفي من سيارة إسعاف وكذلك أتذكر إلى حد ما المروحية وعملية ركوبها والوصول إلى هنا."

وتبين بعد الفحص الطبي أن إصاباته تتراوح بين كسر في تسع فقرات، وطحال ممزق، ويد مكسورة، وضرر كبير في الرئة.

وتطلبت عملية الإنقاذ مشاركة العشرات من عمال الطوارئ. وتم سحب وايت بأمان من قبل فريق من حديقة جراند كانيون الوطنية، الذين استخدموا تقنية الهبوط بالحبل للنزول إلى جرف، بعد أن قرروا استثناء خيار الإنقاذ بواسطة مروحية، بسبب تضاريس الموقع.

وأعرب والد وايت، بريان كوفمان، الذي كان في منزله في نورث داكوتا، وقت الحادث عن شكره العميق للجهود التي بذلت لإنقاذ ابنه قائلا: "نحن ممتنون للغاية لعمل الجميع".

وأضاف "نحن محظوظون لأننا أعدنا ابننا إلى المنزل وهو يجلس في المقعد الأمامي للسيارة بدلاً من وضعه في صندوق."