انقلاب النيجر: الهجوم على مقر الحزب الحاكم بعد الإطاحة بالرئيس بازوم

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Author, تشيما إلا إسوفو ولوسي فليمينغ

Role, بي بي سي نيوز في نيامي ولندن

قبل 31 دقيقة

هاجم أنصار الانقلاب في النيجر، مقر حزب الرئيس المعزول وأضرموا فيه النيران ورجموا السيارات في الخارج بالحجارة وأحرقوها

وانفصلت المجموعة الصغيرة من المخربين عن المجموعة الأكبر لدعم قادة الانقلاب خارج البرلمان، حيث كان البعض يحمل الأعلام الروسية.

وقدم الجيش دعمه للقوات التي اعتقلت الرئيس محمد بازوم الأربعاء.

وانضمت روسيا إلى الدول الأخرى والأمم المتحدة في الدعوة إلى إطلاق سراح بازوم.

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وأفادت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولون في الساعات الأولى من صباح الجمعةا، أن الرئيس في "صحة جيدة".

وقالت كولونا لوكالة فرانس برس، إنها لا تعتبر الانقلاب "نهائياً"، مضيفة أن هناك "مخرجاً" لمخططي الانقلاب إذا استمعوا إلى المجتمع الدولي.

وانتخب بازوم (64 عاماً) رئيساً للنيجر قبل عامين، وكان حليفاً رئيسياً للغرب في القتال ضد المتشددين الاسلاميين في غرب افريقيا.

وتمتلك كل من الولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، قواعد عسكرية في الدولة الغنية باليورانيوم، وقد أدانتا الانقلاب بشدة.

واتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ببازوم ووعده بدعم واشنطن "الثابت" له.

وقالت الأمم المتحدة إنها علقت عملياتها الإنسانية في النيجر. ولم يتضح ما إذا كان الانقلاب هو السبب وراء التعليق.

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق، إن أكثر من أربعة ملايين شخص في النيجر بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس، بالإفراج عن بازوم "فوراً وبدون شرط".

وغرد بازوم في بيان فيه نبرة تحدي صباح الخميس: "سيتم الحفاظ على الإنجازات التي حققناها بشق الأنفس. جميع النيجيريين الذين يحبون الديمقراطية والحرية سيحافظون عليها".

ويحاول وزير خارجيته أيضاً حشد الدعم والحث على الحوار، لكن رئيس أركان الجيش قال إنه يدعم الانقلاب لتجنب القتال داخل القوات المسلحة.

ولا يزال من غير الواضح من المسؤول الحقيقي عن النيجر الآن، لأن المجلس العسكري لم يعلن عن زعيمه.

وكان التلفزيون الحكومي يكرر إعلان الانقلاب الذي حصل في وقت متأخر من الليل، بالإضافة إلى موسيقى وطنية وآيات قرآنية، ولم يتم بث النشرة الإخبارية المعتادة ظهراً في وقت الغداء.

لكن في العاصمة نيامي، فتحت المتاجر والأسواق أبوابها وبعد تأخير بسبب الأمطار الغزيرة في الصباح الباكر، خرج أنصار الانقلاب إلى الشوارع.

ورفع المئات الذين تجمعوا خارج مجلس الأمة بعض الأعلام الروسية، في حين رفع آخرون لافتات مكتوبة بخط اليد تقول: "فلتسقط فرنسا" و"فلتخرج القواعد الأجنبية".

صدر الصورة، EPA

وأطلقت الشرطة في وقت لاحق الغاز المسيل للدموع لتفريق من ذهبوا إلى مقر الحزب الحاكم، حيث فر ناشطو الحزب عندما رأوا المتظاهرين قادمين.

وأصيب بعض الأشخاص في الشجار وتحيط الآن السيارات المحترقة بمبنى حزب الاشتراكية والديمقراطية في النيجر.

ويتهم أنصار الانقلاب الحزب بالفساد وعدم القيام بما يكفي لتحسين الوضع الأمني وإنهاء التمرد الجهادي المستمر منذ فترة طويلة.

وشهدت الدولتان المتجاورتان، مالي وبوركينا فاسو، انقلابات أثارتها انتفاضات إسلامية في السنوات الأخيرة.

واقترب القادة العسكريون الجدد في كلا البلدين من روسيا بعد الخلاف مع فرنسا.

وقال دجيبو، وهو أحد مؤيدي الانقلاب لبي بي سي: "آمل أن يقوموا بتثبيت الأمن بشكل جيد في المدينة وأن يساعدونا في تحقيق ظروف (معيشية) أفضل، لأن لدينا موارد جيدة. لا يهمني إذا كانوا يريدون فقط اتباع بوركينا فاسو أو مالي".

وقام عدد من المعلقين المعروفين المؤيدين للكرملين على تيلغرام، إحدى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية القليلة غير المحظورة في روسيا، بنشر تعليقات داعمة للانقلاب، قائلين إنها فرصة لروسيا وفاغنر للدخول إلى النيجر.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أي تورط روسي في هذا الانقلاب. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه ينبغي إعادة النظام الدستوري إلى النيجر، بحسب رويترز، نقلاً عن وكالة أنباء تاس الروسية المملوكة للدولة.

ودعت بعض مجموعات المجتمع المدني في النيجر إلى الابتعاد عن فرنسا والتقرب من روسيا في الأسابيع الأخيرة.

ووبخ المجلس العسكري فرنسا، لخرقها إغلاق حدود البلاد، بعد أن هبطت طائرة عسكرية في قاعدة جوية صباح الخميس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش، الكولونيل أمادو عبد الرحمن عن الانقلاب، وقال إنه كان مدفوعاً بالوضع الأمني المتدهور "وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية".

لكن صحيفة "لانكيتور" المحلية المملوكة لجهة خاصة، أشارت إلى أن الانقلاب كان مدفوعاً بمحاولة الرئيس بازوم عزل الجنرال عبد الرحمن تشياني من منصب قائد الحرس الرئاسي.

وأدى التحول في الأحداث إلى انقسام الناس في النيجر، وقد أصيب البعض بالصدمة والانزعاج مما يحصل.

وتحدى مئات من أنصار الرئيس الأربعاء، الجنود عبر الاحتجاج ودعوا الجيش للعودة إلى الثكنات.

وتفرقت المجموعة المحتجة بعد إطلاق الجيش لطلقات تحذيرية، وكان ذلك إطلاق النار الوحيد الذي سُمع في هذا الاستيلاء غير الدموي على السلطة.

وقال مصطفى، أحد سكان نيامي الذي كان يحتمي في منزله مع زوجته وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات، لبي بي سي: "الانقلاب مؤسف للغاية. إنه يحزنني لأنني أريد الأفضل لبلدنا. النيجر سوف تتراجع الآن".

ودعا وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، المواطنين إلى معارضة الاستيلاء على السلطة.

وقال في مقابلة مع قناة فرانس 24، إن الوضع لا يزال من الممكن حله من خلال الحوار وقال إن المبعوثين الذين أرسلوا من نيجيريا المجاورة يتحدثون إلى الجيش.

واضطر رئيس بنين، باتريس تالون، الذي خطط للقيام بمهمة وساطة نيابة عن الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا، إيكواس، إلى التراجع عن رحلته بسبب إغلاق الحدود.