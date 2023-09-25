شركة "ليغو" تتخلى عن خططها لتصنيع قطع ألعاب صديقة للبيئة

صدر الصورة، Getty Imagys التعليق على الصورة، طفلة تلعب بقطع الليغو

Author, نور نانجي

Role, مراسلة شؤون الأعمال-بي بي سي

قبل ساعة واحدة

ألغت شركة "ليغو" العملاقة لصناعة الألعاب خططا لصنع قطعها من الزجاجات المعاد تدويرها، في ضربة لجهودها لخفض انبعاثات الكربون.

وقالت الشركة في عام 2021 إنها تهدف إلى إنتاج القطع من مواد لا تحتوي على النفط الخام في غضون عامين.

لكنها قالت يوم الاثنين إنها وجدت أن استخدام المواد الجديدة لا يقلل من انبعاثات الكربون.

وأكدت ليغو أنها لا تزال "ملتزمة تماما" بصنع قطع الألعاب من مواد مستدامة.

وتنتج ليغو حوالي 4400 قطعة مختلفة من قطع الألعاب. ويتم حاليا تصنيع العديد منها باستخدام أكريلونيتريل بوتادين ستايرين ABS، وهو بلاستيك بكر مصنوع من النفط الخام.

وينظر لهذه الخطوة من قبل ليغو والتي عرفت لأول مرة من تقرير نشر في صحيفة فاينانشال تايمز، على أنها نكسة بعد دفعة رفيعة المستوى من قبل الشركة لارتباط اسمها بصفة "الحريص على البيئة".

تخطى البودكاست وواصل القراءة بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

وتقوم ليغو، مثل العديد من الشركات الأخرى، باستكشاف مواد بديلة للبلاستيك حيث تصبح الاستدامة أكثر أهمية للعملاء.

وكان أحد التحديات هو العثور على مادة متينة بما يكفي لتستمر لأجيال عديدة.

وكانت الشركة قد أعلنت في عام 2021 أنها طورت نماذج أولية من الطوب المصنوع من زجاجات البولي إيثيلين تيريفثاليت ، مع إضافة بعض المواد الكيميائية الأخرى.

وكان يؤمل أن تقدم المواد بديلا لاستخدام النفط في صنع قطع المكعبات.

لكن ليغو كشفت الآن أنه بعد أكثر من عامين من الاختبارات، وجدت أن استخدام المادة البديلة المعاد تدويرها لم يقلل من انبعاثات الكربون.

وقالت إن السبب في ذلك هو أن هناك حاجة إلى خطوات إضافية في عملية الإنتاج ، ما يعني أنها بحاجة إلى استخدام المزيد من الطاقة.

ونتيجة لذلك، قالت إنها "قررت عدم المضي قدما" في صنع القطع من تلك المواد.

وقالت إنها تقوم حاليا باختبار وتطوير القطع المصنوعة من "مجموعة من المواد المستدامة البديلة".

وقال نيلز كريستيانسن ، الرئيس التنفيذي لشركة ليغو ، لصحيفة فاينانشال تايمز إنه لا توجد "مادة سحرية" لحل تحديات الاستدامة للشركة.

"اختبرنا مئات المواد. لم يكن من الممكن العثور على مادة من هذا القبيل".

وقال متحدث باسم الشركة لبي بي سي: "ما زلنا ملتزمين تماما بصنع قطع الليغو من مواد مستدامة بحلول عام 2032.