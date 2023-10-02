شاهد: لحظة انهيار سقف كنيسة بالمكسيك أثناء القداس

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "لحظة انهيار سقف كنيسة في المكسيك أودى بحياة 10 أشخاص", المدة 0,47 00:47 التعليق على الفيديو، انهيار سقف كنيسة في المكسيك يودي بحياة 10 أشخاص

شاهد: لحظة انهيار سقف كنيسة بالمكسيك أثناء القداس

قبل ساعة واحدة

أفادت السلطات المكسيكية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات إثر انهيار سقف كنيسة خلال أداء الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بشمال شرقي البلاد.

وقالت السلطات في بيان إن الحادث وقع مساء أمس عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.

وأظهرت صور بثتها قناة تلفزيونية عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة بينما يشق آخرون طريقهم بين الأنقاض بحثا عن ناجين.