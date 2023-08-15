مقتل 12 شخصاً على الأقل في حريق في محطة للوقود جنوبي روسيا

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قبل ساعة واحدة

قُتل 12 شخصا على الأقل فى انفجار فى محطة للوقود فى داغستان بجنوب روسيا.

وقع الانفجار في محج قلعة، عاصمة المنطقة الواقعة على ساحل بحر قزوين في الساعة 21:40 بالتوقيت المحلي (19:40 بتوقيت جرينتش).

وأصيب 60 شخصاً آخرين بجروح، حسب تقرير روسي غير مؤكد نقلاً عن أطباء. وقد يرتفع عدد القتلى إلى 25.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي تسبب في اندلاع الحريق.

وأظهرت الصور حريقاً كبيرًا يضيء سماء الليل وعدداً من سيارات الإطفاء في مكان الحادث.

وقالت الوزارة إنه تم نشر حوالي 260 من عمال الطوارئ، وطائرة لإجلاء المصابين بجروح خطيرة إلى موسكو.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن أطباء قولهم إن ثلاثة أطفال كانوا من بين القتلى.

وأضافت أن الحريق انتشر على مساحة 600 متر مربع (6460 قدماً مربعاً) وحذرت من احتمال حدوث مزيد من الانفجارات.

ونقلت صحيفة ازفستيا الروسية عن شاهد لم تذكر اسمه قوله إن الحريق اندلع في ساحة انتظار للسيارات مقابل محطة البنزين.

قال الشاهد "بعد الانفجار، سقط كل شيء على رؤوسنا. لم نعد نرى أي شيء".

وجمهورية داغستان هي واحدة من 83 جزءاً من الاتحاد الروسي وتقع أقصى جنوب البلاد. وتقع محج قلعة على بعد حوالي 1600 كيلومتر (1000 ميل) من موسكو.