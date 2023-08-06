كأس العالم للسيدات2023: سيدات أمريكا خارج المنافسة بعد هزيمتهن أمام السويد

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قبل 29 دقيقة

أقصي المنتخب الأمريكي للسيدات من كأس العالم بعد هزيمته أمام السويد بركلات الترجيح في ملعب ملبورن.

وسيطرت سيدات الولايات المتحدة على الدقائق الـ 120 لكنهت لم يتمكن من الوصول لمرمى السويد، إذ وقفت الحارسة السويدية زيسيرا موسوفيتش سدا منيعا أمامهن، لتنتهي المباراة بأشواطها الإضافية بالتعادل السلبي، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح السويديات.

وشهد المنتخب الأمريكي غياب ثلاث لاعبات أبرزهن ميغان رابينو.

ولم يكن فلاتكو أندونوفسكي، مدرب الولايات المتحدة، مقتنعا بأن الكرة تجاوزت خط المرمى، في الهدف الذي منح الفوز للسويد، على الرغم من تأكيد تقنية الفار لصحة الهدف.

وقال "إنها لحظة صعبة، حينما راحعت الفيديوما زلت لا أستطيع الاقتناع بأن الكرة تجاوز خط المرمى، لكن الأمر في الأخير يثبت مدى قسوة هذه االعبة".

وبعد تأهل السوي، ستواجه اليابان التي تأهلت بدورها غلى دور الربع.

بطلات النسخة الماضية أقصين من البطولة بعد إخفاق كل من ميجان رابيوني، وصوفيا سمثيت، وكيلي أوهارا، من تسجيل ركلات الترجيح. وهذه هي آخر مباراة لرابينوي في كأس العالم إذ أعلنت أنها ستعتزل في نهاية العام.

ويعد هذا أسوأ أداء لمنتخب الولايات المتحدة في البطولة، إذ لم يخفق من قبل في الوصول إلى الدور النصف النهائي.

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ولم يكن أداء المنتخب الأمريكي مقنعا منذ بداية البطولة، إذ حل في الرتبة الثانية في دور المجموعات، برصيد خمس نقاط، فيما صعد المنتخب السويدي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط.

اضطر المدرب فلاتكو أندونوفسكي إلى إجراء تغييرات عىل مستوى الخطة بعد غياب لاعبة خط الوسط روز لافيل التي تم إيقافها عن هذه المباراة، وانتقل من 4-3-3 إلى 4-2-3-1 مع لاعبتين في خط وسط.

ونجح تعديل الخطة في الشوط الأول إذ سيطرت الامريكيات على مجريات المياراة دون التمكن من الوصول لمرمى الخصم.

وبدا منتخب الولايات المتحدة وكأنه يسعى لإنقاذ ماء الوجه بعد تعرضه لانتقادات واسعة.

واستمر المنتخب الأمريكي في صنع الفرص بعد الاستراحة، ولكن تصدي موسوفيتش الرائع منع وصول هوران وأليكس مورغان إلى المرمى.

واستمرت موسوفيتش في صد محاولاتهم في الوقت الإضافي إذ تمكنت من صد محاولات من مورغان ولين ويليامز وصوفيا سميث.

وبهذا انتهت أحلام الولايات المتحدة في أن تكون أول دولة تفوز بثلاث بطولات متتالية. كما انتهى عهدهن كملكات بلا منازع في اللعبة النسائية العالمية.

يذكر أن المنتخب الأمريكي هو حامل اللقب في آخر نسختين من البطولة، كما أنه صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة حيث توج بأربعة ألقاب.

موسوفيتش الرائعة تنقذ السويد

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وتأهلت السويد إلى دور الثمن بسهولة بعد تصدرها للمجموعة السابعة برصيد تسع نقاط.

واعتمدت السويدات بشكل كبير على زميلتهن موسوفيتش التي تصدت لعديد المحاولات، يذكر أن موسوفيتش قضت معظم الموسم الماضي في دكة الاحتياط لفريق تشيلسي للسيدات.

وفي الدقيقة 53 بدت تسديدة هوران الأولى بعد تمريرة عرضية منخفضة من اليمين متجهة إلى الزاوية السفلية، لكن موسوفيتش أوقفت تقدمها ببراعة بيد واحدة على يسارها على الرغم من أن ترينيتي رودمان أعاقت رؤيتها ووقفت أمامها.

وكان أداء موسوفيتش أكثر براعة في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي عندما اتجهت مورغان نحو الأسفل من مسافة قريبة لتوقف موسوفيتش تقدمها.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا بعد ذلك: "كان لدي شعور جيد حقًا قبل المباراة، كان هناك شعور جيد بين لاعبات الفريق".

وأضافت "خلال المباراة يجب أن نشجع بعضنا البعض، كنا نعلم أننا كنا نواجه فريقًا جيدًا حقًا. أنا فخورة للغاية. لكي تكون قادرًا على الأداء بهذه الطريقة، يتطلب الأمر الكثير من العمل الشاق الذي لا يراه أحد. السبب في أنني حارسة مرمى هو إعطاء فريقنا أفضل فرصة للفوز بالمباراة. إننا نقوم بواجبنا، إنه شعور طبيعي".