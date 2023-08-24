مؤيديو بريغوجين يعبرون عن حزنهم والكرملين في حالة صمت
مؤيديو بريغوجين يعبرون عن حزنهم والكرملين في حالة صمت
لم يصدر الكرملين أي تعليق رسمي حتى الآن على الأنباء التي تتحدث عن احتمال مقتل يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاغنر الروسية، في حادث تحطم طائرة شمال موسكو.
وأكدت السلطات الروسية أن اسم بريغوجين كان على قائمة الركاب وأن جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم وتم العثور على جثثهم.
وتقول روسيا إنها تحقق في الحادث وسط تكهنات دولية حول السبب الدقيق لتفكك طائرة "إمبراير ليجاسي" في الجو.