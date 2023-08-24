مؤيديو بريغوجين يعبرون عن حزنهم والكرملين في حالة صمت

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "مؤيديو بريغوجين يستذكرونه والكرملين في حالة صمت", المدة 1,21 01:21 التعليق على الفيديو، روسيا: الكرملين يحقق في الحادث دون أي تعليق على وفاة يفغيني بريغوجين

مؤيديو بريغوجين يعبرون عن حزنهم والكرملين في حالة صمت

قبل ساعة واحدة

لم يصدر الكرملين أي تعليق رسمي حتى الآن على الأنباء التي تتحدث عن احتمال مقتل يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاغنر الروسية، في حادث تحطم طائرة شمال موسكو.

وأكدت السلطات الروسية أن اسم بريغوجين كان على قائمة الركاب وأن جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم وتم العثور على جثثهم.