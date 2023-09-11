الشرطة الباكستانية تنقل الأطفال من منزل جد الطفلة سارة شريف التي قتلت في حادث غامض في بريطانيا

صدر الصورة، POLICE HANDOUT التعليق على الصورة، عُثر على سارة شريف ميتة في منزلها في ووكينغ الشهر الماضي

قبل ساعة واحدة

قال جد سارة شريف لبي بي سي إن خمسة أطفال سافروا من المملكة المتحدة إلى باكستان مع والد سارة، تم أخذهم جميعاً من منزله، حيث كانوا يختبئون، وقال الجيران إن العشرات من رجال الشرطة داهموا المنزل يوم الاثنين.

تم العثور على الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات ميتة في منزل عائلتها في ووكينغ في 10 آب أغسطس، وكان والدها وشريكه قد فرا من المملكة المتحدة في اليوم السابق.

وأظهرت نتيجة فحص الجثة أن سارة أصيبت "بإصابات متعددة وواسعة النطاق".

وقال محمد شريف، جد سارة، إنه كان يخفي الأطفال في منزله في مدينة جيلوم شمال شرق البلاد، لكنه لم يذكر المدة التي قضاها هناك.

وقبيل الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينتش) يوم الإثنين، أبلغ الجيران بي بي سي أن الشرطة وصلت لمداهمة المنزل.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن العشرات من الضباط تجمعوا خارج المنزل وأوقفوا حركة المرور ومنعوا أي شخص من التصوير.

وقال السيد شريف إن الشرطة أخذت جميع الأطفال الخمسة بعد ذلك، واتهم الضباط بتحطيم كاميرات المراقبة وبوابات منزله، وكان قد نفى مراراً وتكراراً أن يكون على اتصال بابنه أو معرفة مكان وجود العائلة.

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وقال أحد الجيران لبي بي سي: "داهم ضباط الشرطة، المنزل، وكسروا كاميرا المراقبة عند المدخل ودخلوه، وفي الداخل وصل المزيد من الضباط إلى الخارج وأوقفوا حركة المرور ومنعوا الجميع من التصوير بهواتفهم المحمولة".

وقال محمد شريف لبي بي سي يوم الجمعة إنه بعث برسالة إلى نجله عرفان شريف لتسليم نفسه للشرطة "قبل يومين أو ثلاثة أيام".

واتُهم هو وعائلته الشرطة بمضايقتهم واحتجاز بعض أعضائهم بشكل غير قانوني ومداهمة منازلهم، كما اتهم محمد شريف الشرطة بتلفيق قضايا وهمية ضدهم لزيادة الضغط، ونفت الشرطة ذلك.

وفي مقطع فيديو الأسبوع الماضي، تحدثت زوجة أبي سارة علناً للمرة الأولى منذ العثور على جثة الطفلة، وظهر والد سارة أيضًا في الفيديو، لكنه لم يتحدث.

ووصفت بتول وفاة سارة بأنها "حادثة" وقالت إنها وأورفان شريف على استعداد للتعاون مع السلطات البريطانية.

وقالت إن سبب اختباء الأسرة هو خوفهم من قيام الشرطة الباكستانية بتعذيبهم وقتلهم، وقال رئيس شرطة جيلوم لبي بي سي إن مزاعم مضايقة وتعذيب أفراد الأسرة غير صحيحة.