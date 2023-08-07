محمد صلاح "متمسك بليفربول" أمام العروض السعودية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صلاح وقّع عقدا جديدا مع ليفربول في يونيو/حزيران 2022

قبل 15 دقيقة

أكد وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح، بقاءه في النادي الإنجليزي، وسط حديث عن صفقة انتقال ضخمة إلى السعودية.

وكانت صحيفة الرياض أفادت بأن نادي الاتحاد السعودي عرض على اللاعب المصري تعاقدا لمدة عامين بقيمة 155 مليون إسترليني، علاوة على 52 مليون إسترليني قيمة رسوم الانتقال.

وفي الصيف الماضي، وقّع صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، عقدا جديدا مدته ثلاثة أعوام تنتهي في يونيو/حزيران 2025 مع ليفربول.

وعبر منصة إكس (تويتر سابقا)، كتب رامي عباس عيسى، وكيل أعمال محمد صلاح: "لو كنا نفكر في مغادرة نادي ليفربول هذا العام، لما قمنا بتجديد العقد في الصيف الماضي. محمد صلاح لا يزال متمسكا بالبقاء في ليفربول".

وفي هذا الصيف، باع ليفربول كلا من البرازيلي فابينيو والإنجليزي جوردان هندرسون (لاعبَي خط الوسط) إلى ناديَي الاتحاد والاتفاق السعوديَين.

أما المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو فقد انتقل إلى الأهلي السعودي بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول.

وأحرز محمد صلاح 186 هدفا في 305 مباريات شارك فيها بين صفوف ليفربول منذ أن انضم إليه قادما من روما الإيطالي في عام 2017.

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وحقق الفرعون المصري مع ليفربول بطولات: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

كما فاز صلاح، منفردا أو متقاسما، بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، كما حاز لقب أفضل لاعب في إنجلترا مرتين.

واجتذب الدوري السعودي للمحترفين عددا من ألمع نجوم كرة القدم العالميين منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، إلى نادي النصر السعودي قادما من مانشستر يونايتد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبالفعل، ضمّ نادي الاتحاد السعودي كلا من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما (الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام)، والبرازيلي فابينيو، والفرنسي نغولو كانتي مدافع الوسط السابق لدى تشيلسي، إضافة إلى المهاجم البرتغالي جوتا.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد السعودي يستعين في الوقت الراهن بالمدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي تولى في السابق تدريب توتنهام هوتسبر وولفر هامبتون.

كما انتقل أيضا إلى اللعب في السعودية كل من: الجزائري رياض محرز، والصربي سيرجي سافيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي روبن نيفيز، والفرنسي ألان ساينت ماكسيمين.

ودقّ كل من الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، ناقوس الخطر إزاء استقطاب السعودية لنجوم كرة القدم العالميين.