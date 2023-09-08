عون في بلا قيود: علاقة التيار بحزب الله تحتاج إلى تصويب في الشكل والمضمون

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "عون في بلا قيود: علاقة التيار بحزب الله تحتاج إلى تصويب في الشكل والمضمون", المدة 1,52 01:52 التعليق على الفيديو، آلان عون: إذا تفاهمنا مع حزب الله على مسائل معينة قد نقبل بسليمان فرنجية

قبل 37 دقيقة

قال آلان عون، النائب في مجلس النواب اللبناني والقيادي في التيار الوطني الحر ، إنّ الوصول إلى اتفاق بشأن التفاهمات التي تجري حاليا بين الأطراف اللبنانية حول اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني بجانب قضايا أخرى قد يؤدي إلى تخطي قضية الشغور الرئاسي واختيار أحد الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية ومن بينها سليمان فرنجية.

وفيما يتعلق بعلاقة التيار الوطني الحر بحزب الله، يرى عون أنّ العلاقة بين الطرفين مرت بتجارب وتطورات كثيرة في داخل البلاد وفي الإقليم "ويجب أخذ العبر منها وتصويبها في الشكل والمضمون"، على حد قوله.

أما فيما يخص قضية اللاجئين السوريين في لبنان، أعرب عون عن ترحيبه باللاجئين السوريين الذين يلجأون إلى لبنان طلبا للأمان وخشية على حياتهم، ولكنه في الوقت ذاته أبدى تحفظه على من وصفهم باللاجئين الاقتصاديين الذين يأتون بغرض الحصول على مساعدات دولية، مما يشكل أعباء إضافية على البلد الذي يعيش أصلا سكانه معاناة اقتصادية، حسب قوله.

فكيف ينظر القيادي في التيار الوطني الحر إلى علاقة حزب الله وحركة أمل؟ ولماذا لم ينعكس التقارب السعودي الإيراني على الوضع في لبنان؟ وما دور مجلس النواب اللبناني في الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه لبنان وما يعانيه المواطن من أعباء وضرائب؟