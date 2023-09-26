ناغورنو كاراباخ: مراسلة بي بي سي تدخل إلى منطقة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

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للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات الأخيرة في ناغورنو كاراباخ، سمح للصحفيين بتغطية الأحداث في هذه المنطقة منذ بدء الأعمال العدائية الأخيرة.

كانت هذه المنطقة محورًا لأكثر من ثلاثة عقود من النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

في الأيام الأخيرة، لقي ما لا يقل عن 200 أرميني مصرعهم عندما دخلت قوات أذربيجان إلى هذا الإقليم. ويعتقد أن حوالي 60 جنديًا من أذربيجان قتلوا خلال الهجوم. تحت مراقبة دقيقة من قوة عسكرية مرافقة، أرسلت أولغا إيفشينا من الخدمة الروسية في بي بي سي هذا التقرير من منطقة الصراع.