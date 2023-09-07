في آخر يوم لسوق الانتقالات السعودية، هل يتخذ صلاح خطوة الانتقال من ليفربول؟

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قبل 30 دقيقة

هذا هو السؤال الذي يدور في ذهن الجميع الآن. كان اهتمام نادي الاتحاد السعودي واضحاً بضم نجم ليفربول محمد صلاح منذ عدة أسابيع وحتى اليوم وهو آخر يوم ويغلق سوق انتقالات الصيفية للاعبين كرة القدم. خلال الفترة الماضية، اصطدم نادي اتحاد جدة برفض نادي ليفربول لعرض وصل قيمته إلى 150 مليون دولار، ولكن مع تبقي يوم واحد لإغلاق سوق الانتقالات الصيفية، هل يستطيع النادي السعودي تغيير قرار النادي الإنجليزي بعرض خيالي للمرة الأخيرة؟

أعلن نادي الاتحاد السعودي أنه مستعد لتقديم عرض يصل إلى 200 مليون دولار لنجم ليفربول المصري محمد صلاح، لكن الوقت ينفد ولم يتبق إلا ساعات ويغلق سوق الانتقالات.

يطرح العديد من متابعي ملف انتقال صلاح سؤالاً مفاده: هل يجب أن يقبل ليفربول بقيمة 200 مليون دولار إذا تم التوجه بهذا العرض قبل إغلاق سوق الانتقالات؟

إذا تم ذلك ووافق نادي ليفربول، ستكون هذه أكبر وأضخم صفقة بيع للاعب في نادي ليفربول على الإطلاق، ويصبح صلاح متفوقاً على صفقة زميله السابق في الفريق فيليب كوتينيو في يناير/كانون الثاني عام 2018 في صفقة وصلت إلى 146 مليون دولار منتقلاً إلى نادي برشلونة الإسباني.

هذا ورفض وكيل محمد صلاح في وقت سابق الحديث عن الانتقال إلى المملكة العربية السعودية لكنه لم يرد بعد على آخر الاتصالات مع نادي الاتحاد السعودي.

وكتب وكيل صلاح، رامي عباس عيسى، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي في 7 أغسطس / آب"محمد لا يزال ملتزما مع نادي ليفربول".

وأضاف "لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، ما كنا لنجدد العقد مع نادي ليفربول الصيف الماضي".

لعب محمد صلاح جميع مباريات ليفربول الأربع بعد انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، حيث جمع الفريق بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب 10 نقاط بعد تعادل مع تشيلسي وتحقيق الفوزعلى بورنموث ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا.