تيتانيك: البحث عن الغواصة المفقودة مستمر، فكيف يمكن العثور عليها؟

صدر الصورة، OCEANGATE

Author, فريق الصحافة المرئية

Role, بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

تدخل فرق الإنقاذ في سباق مع الزمن بعد أن فقدت غواصة سياحية تحمل خمسة أشخاص أثناء الغوص في حطام السفينة تيتانيك.

ولكن كيف تحاول فرق الإنقاذ العثور على سفينة مفقودة منذ ما يقرب من يومين في أعماق المحيط الأطلسي الشاسعة وماذا ستكون التحديات عندما يفعلون ذلك؟

أين يتركز البحث؟

فقد طاقم الغواصة تيتان الاتصال مع سفينتها على السطح - بولار برنس - بعد ساعة و 45 دقيقة من هبوطها في العمق للغوص لرؤية الحطام يوم الأحد.

ومن المتوقع أن ينفد الإمداد الجوي للغواصة في حوالي الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش من يوم غد الخميس.

يقع حطام تيتانيك على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز ونيوفاوندلاند، وهناك عدة سفن في طريقها للمساعدة في مهمة الإنقاذ.

تساعد الوكالات الأمريكية والكندية والبحرية والشركات التجارية في أعماق البحار عمليات الإنقاذ ، التي تدار من بوسطن، ماساتشوستس، باستخدام الطائرات العسكرية وعوامات السونار.

وقد انضمت بالفعل سفينة مد الكابلات ديب إنرجي وثلاث سفن أخرى إلى مركبة بولار برنس، بينما هناك المزيد في الطريق. يحمل البعض مركبات بدون طيار يتم تشغيلها عن بُعد والتي ستكون ضرورية لتنظيف قاع البحر - على الرغم من أن سفينة الأبحاث الفرنسية لاتلانت هي الوحيدة التي لديها مركبات قادرة على الوصول إلى العمق المطلوب للوصول إلى تيتانيك ومن المتوقع أن تصل في وقت متأخر يوم الأربعاء.

يقول الكابتن جيمي فريدريك، من خفر السواحل الأمريكي، إن أطقما من الولايات المتحدة وكندا "تعمل على مدار الساعة" خلال "جهود البحث المعقدة".

يقول البروفيسور أليستير جريج، خبير الغواصات من جامعة كوليدج لندن ، إن إحدى المشكلات الكبيرة هي أن رجال الإنقاذ لا يعرفون ما إذا كانوا سينظرون إلى سطح البحر أم في قاع البحر - "من غير المحتمل جدًا" أن يكونوا في المنتصف - ويحذر من البحث في كل وضع.

أبرز التحديات:

البحث على السطح

قال خفر السواحل الأمريكي إنه يبحث في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 20 ألف كيلومتر مربع.

بالإضافة إلى السفن التي تمشط منطقة البحث، تحاول طائرات C-130 Hercules - من الولايات المتحدة وكندا - أيضا اكتشاف الغواصة من الجو.

ولكن إذا لم تتمكن من إرسال إشارات استغاثة لأي سبب من الأسباب، يقول البروفيسور غريغ: "إنها بحجم شاحنة نقل كبيرة وهي مطلية باللون الأبيض، لذا تحاول رؤية ذلك من الجو. سيكون تحديا حقيقيا".

يعد الطقس المتغير وضعف الرؤية من التحديات التي يتعين على الفرق التعامل معها.

البحث في أعماق المحيطات

يجب على رجال الإنقاذ أيضًا استكشاف الأعماق التي يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 4 كيلومترات للغواصة الطويلة بطول 6.7 متر - لأن إشارات الراديو ونظام تحديد المواقع العالمي لا يمكن أن تنتقل عبر الماء.

وتجري الطائرات الكندية من طراز P-3 Aurora عمليات بحث باستخدام السونار كما يتم نشر عوامات سونار في المنطقة.

عوامات سونار، تكتشف وتتعرف على الأجسام المتحركة في الماء - وغالبًا ما تستخدم في البحث عن غواصات العدو.

فهم إما يستمعون إلى الأصوات الصادرة عن المراوح والآلات الكشف السلبي - والتي يمكن أن تشمل أيضًا قيام الطاقم بإحداث ضوضاء ضد بدن الغواصة - أو عن طريق ارتداد صوت السونار عن سطح السفينة أي الكشف النشط والاستماع لصدى العودة.

التعليق على الصورة، صورة توضيحية لعمق المحيط ومسار الغواصة

وأكدت هئية خفر السواحل الأمريكية ليلة الثلاثاء أن طائرة كندية رصدت "ضوضاء تحت الماء" وذكرت وسائل إعلام أمريكية مذكرة داخلية مسربة أرسلت إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تقول إنها رصدت "أصوات طقطقة" تحت الماء في فترات مدتها 30 دقيقة.

يقول سيمون بوكسال، خبير شؤون المحيطات بجامعة ساوثهامبتون، إن الضوضاء تحت الماء ستشجع فرق الإنقاذ. ويضيف: "هناك الكثير من مصادر الصوت في المحيط، لكنها تمنح الأمل بالفعل".

تختلف السفينة الغاطسة عن الغواصة. وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، يمكن للغواصة أن تطلق نفسها في المحيط من ميناء بشكل مستقل، في حين أن الغواصة لديها احتياطيات طاقة محدودة للغاية، لذا فهي تحتاج إلى سفينة رئيسية يمكنها إطلاقها واستعادتها.

في العام الماضي، انضم ديفيد بوج، من شبكة سي بي إس التلفزيونية الأمريكية، إلى رحلة استكشافية من أوشن غيت إلى تيتانيك، وقيل له إن الغواصة لديها سبعة أنظمة أمان لمساعدتها على العودة إلى السطح.

ما هي تدابير الطوارئ التي تمتلكها الغواصة المفقودة؟

الأوزان الثلاثية: ثلاثة أنابيب من الرصاص يمكن إسقاطها باستخدام المكونات الهيدروليكية لاكتساب القدرة على الطفو

الأوزان الدوارة: إذا فشلت الأنظمة الهيدروليكية، فيمكن لتلك الموجودة داخل الغواصة إمالة الغواصة عن طريق التحرك إلى كل جانب منها، مما يؤدي إلى إطلاق الأوزان المثبتة في كل جانب بواسطة الجاذبية

أكياس الصابورة: يمكن استخدام المحركات لتحرير الأكياس المليئة بطلقات معدنية معلقة أسفل الغواصة

الروابط القابلة للانصهار: الروابط التي تتفكك بعد 16 ساعة في مياه البحر لإسقاط أكياس الصابورة إذا فشلت الكهرباء والهيدروليكا

ماذا ستفعل فرق الإنقاذ إذا كانت المركبة في قاع البحر؟

إذا لم تكن قادرة على الظهور مرة أخرى ، يقول الأدميرال جون موغر في خفر السواحل الأمريكي إنه ستحتاج إلى خبرة إضافية لإنقاذ السفينة من البحرية الأمريكية والقطاع الخاص.

وفقًا لأوشن غيت، فإن تايتان هي واحدة من خمس غواصات مأهولة فقط في العالم قادرة على الوصول إلى تيتانيك التي تقع على ارتفاع 3800 متر تحت سطح المحيط.

إذا كان تايتان في قاع البحر ولا يمكنه العودة تحت قوته الخاصة، فإن الخيارات محدودة للغاية، وفقا للبروفيسور جريج.

"في حين أن الغواصة قد لا تزال سليمة ، إذا كان أعمق من 200 متر، فهناك عدد قليل جدًا من السفن التي يمكنها الوصول إلى هذا العمق ، وبالتأكيد ليس الغواصين. لا يمكن للمركبات المصممة لإنقاذ الغواصات البحرية بالتأكيد النزول إلى مكان بالقرب من عمق تيتانيك ".

من المحتمل أن يتم تنفيذ أي محاولة للبحث في قاع المحيط في تلك المنطقة بواسطة مركبة بدون طيار تعمل عن بعد.

نشرت طبقة كبل الطاقة العميقة التي وصلت إلى مكان الحادث يوم الثلاثاء ما لا يقل عن مركبة واحد ولكن ليس من الواضح ما إذا كان بإمكانها الوصول إلى الأعماق المطلوبة.

تمتلك البحرية الأمريكية بالفعل مركبة بدون طيار تعمل عن بعد يمكنها العمل على هذا العمق واستخدمتها لتحديد واستعادة طائرة مقاتلة محطمة من عمق 3780 مترا في بحر الصين الجنوبي العام الماضي.

في هذه الحالة، استخدم الجيش الأمريكي مركبات بدون طيار تعمل عن بعد لربط الطائرة بخطاف رفع تم إنزاله من رافعة على سفينة الإنقاذ على السطح.

يقول خبير استعادة المحيطات، ديفيد ميرنز، إنه إذا تمكنت المركبات دون طيار تعمل عن بعد من تحديد موقع تايتان، فيجب أن تكون قادرة على استعادتها.

ويضيف ميرنز: "يمكن لمركبة تعمل عن بعد ذات الطراز العالمي المزودة بمعالجين توأمين أن تمسك بتايتان أو تربط خط رفع بها وتسحبها ببطء إلى السطح".