شبح استمرار أعمال العنف لا يزال يخيم على فرنسا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وجود مكثف للشرطة حول الشانزليزيه

قبل ساعة واحدة

"هل يمكنكم العودة إلى المنزل؟"

كان سؤالا يبدو مرهقا، وجهته امرأة فرنسية في منتصف العمر إلى مجموعة من الشباب الذين تجاوزوها، بينما كانت مجموعة من شرطة مكافحة الشغب التي تحمل دروعا دفاعية تطاردهم.

كانت الساعات الأولى من صباح الأحد في الشانزليزيه - جنة المتسوقين السياحيين في وسط باريس. كان الهواء مليئا بالغاز المسيل للدموع. الليلة الخامسة من أعمال الشغب في الشوارع التي اجتاحت فرنسا منذ مقتل نائل، وهو مراهق جزائري فرنسي، على يد شرطي في منطقة سكنية باريسية.

كنت أنا وزملائي نصور الفوضى في كل مكان عندما صدمني عدد الأشخاص في فرنسا الذين طرحوا نفس السؤال مثل السيدة الغاضبة.

انخفضت أعمال العنف في جميع أنحاء فرنسا بشكل كبير بين عشية وضحاها، وربما شعر مثيرو الشغب بالعار بسبب جدة نائل التي انتقلت إلى التلفزيون الفرنسي لمناشدة الشباب أن يهدأوا.

تحدثت إلى فرد آخر من العائلة طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن التوترات لا تزال مرتفعة للغاية. أخبرتني وهي مضطربة بشكل واضح أنهم يريدون بشدة أن يبقى مثيري الشغب في منازلهم.

وتصر على أن أقارب نائل لم يدعوا أبدا إلى أعمال كراهية أو سرقة أو تدمير باسمه. في الواقع، جميعهم قلقون من أن العنف يمكن أن يصرف الانتباه عما يريدونه: العدالة. بالنسبة لهم، هذا يعني أن يحكم على ضابط الشرطة الذي قتل نائل وأن يسجن.

صدر الصورة، Supplied التعليق على الصورة، نائل

يأمل إيمانويل ماكرون بشدة أن يبقى المتظاهرون - والمخربون - في منازلهم. لأسباب عديدة.

وشهدت فترة ولايته الثانية كرئيس لفرنسا اضطرابات مدنية بسبب إصلاح نظام التقاعد والآن وفاة نائل. إن ذلك لا يحسن معدلات شعبيته.

قال لي عبدول وهو معلم يعيش في نفس البناية الذي يعيش فيه نائل، أن ماكرون يتحمل المسؤولية الكاملة. إصلاحاته الاقتصادية تعد كارثة. أخبرني أن فرنسا تنهار جنبا إلى جنب مع نظامها التعليمي.

كان عبدول مقتنعا بأن الشباب الساخطين والعاطلين عن العمل من الأحياء المحرومة مسؤولون جزئيا على الأقل عن العنف في الشوارع. وقال إن من هم وراء الكواليس، يدفعون بهؤلاء المراهقين للقيام بذلك.

يخرج جيران عبدول هواتفهم المحمولة كل صباح لتصوير البقايا المشتعلة لأحدث أعمال الشغب. أخبرونا أيضا أنهم يتمنون أن يتوقف الشباب. وقالت الطالبة سيليا إنها تشعر بالقلق من أن العنف قد ينتهي برد فعل عنيف ضد مجتمعهم بأكمله.

ليلة الأحد، خرجت الأمهات في أولني، وهي منطقة للطبقة العاملة بالقرب من باريس، إلى الشوارع بأنفسهن، ولوحن بلافتات تدعو إلى إنهاء العنف. وناشد الرئيس ماكرون "أمهات وآباء" مثيري الشغب الأسبوع الماضي لإبقائهم في منازلهم وبعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قال إنها تسمح بتداول "المواد التحريضية".

التعليق على الصورة، عبدول يلقي اللوم على الرئيس ماكرون في الاضطرابات

كما أن الأزمة تضعف ماكرون سياسيا، تحت نيران اليسار واليمين السياسي حول أفضل ما يمكن القيام به بعد ذلك. اليسار يتهمه بإهمال الفقراء والمهمشين. ويطالب اليمين باتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف، وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

لكن موقف الرأي العام سيكون صعبا بالنسبة للرئيس الفرنسي. وسيشعر بالقلق من أن حملة كهذه قد تشعل غضبا أكبر في الشوارع - وتزيد من تشويه مكانة فرنسا الدولية.

واضطرت هذه الأزمة ماكرون إلى مغادرة قمة قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي حيث ناقشوا أكبر حالة طوارئ في أوروبا: غزو روسيا لأوكرانيا. وفي نهاية هذا الأسبوع، اضطر الرئيس إلى إلغاء زيارة دولة نوقشت كثيرا إلى ألمانيا، حليفة مهمة في الاتحاد الأوروبي، وهي الأولى التي يقوم بها رئيس فرنسي منذ 23 عاما.

وفي عالم الرياضة، تطرح أسئلة حول ما إذا كان يمكن الوثوق بفرنسا لاستضافة الأحداث الدولية بأمان مثل أكبر بطولة للدراجات في العالم ، سباق فرنسا للدراجات. ويختتم في غضون ثلاثة أسابيع في الشانزليزيه - المكان المفضل لمثيري الشغب - كما علمنا في بداية هذا المقال. ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس العالم للرغبي في فرنسا في سبتمبر/ أيلول.

حين تتحدث إلى المتظاهرين أنفسهم يقول الكثيرون إن البقاء في منازلهم في مجمعاتهم السكنية أبعد ما يكون عن الوضوح. ويقولون إنهم يشعرون بعدم الأمان بسبب المواجهات المنتظمة مع الشرطة. واتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن الفرنسية بالعنصرية الممنهجة.

أخبرنا نشطاء مثل آسا تراوري التي توفي شقيقها قبل سبع سنوات بعد اعتقاله، بأنه "أن تكون شابا أسود أو عربيا في مجمع سكني في فرنسا يعني التعرض بانتظام لوحشية الشرطة والتنميط العنصري". وتقول إنه إلى أن تدرك فرنسا أن المشكلة متوطنة، سيكون هناك الكثير مثل نائل.

لكن الأمين العام لإحدى نقابات الشرطة القوية في فرنسا، أونيتيه إس جي بي، ينفي بشكل قاطع مزاعم العنصرية المنهجية.

يقول جان كريستوف كوفي إن فرنسا "ليست الولايات المتحدة. ليس لدينا غيتوهات"، قال لي. "تمثل قواتنا المجتمع الفرنسي متعدد الثقافات مع ضباط من جميع الخلفيات. ستجد ربما 1في المئة من العنصريين - كما هو الحال في بقية المجتمع - ولكن ليس أكثر".

لم يرغب كوفي في مناقشة تفاصيل قضية نائل لأنها تحقيق مفتوح.

لذلك سألته كيف سيمضي قدما في تحسين علاقات الشرطة مع العقارات.

"أفضل طريقة للمضي قدما هي العودة إلى نظام الشرطة المجتمعية في فرنسا، حيث نعرف بعضنا البعض بأسمائنا الأولى".

في الوقت الحالي في فرنسا، كما أخبرني، أصبحت الشرطة ممارسة لإظهار عدد الأشخاص الذين يحتجزهم كل ضابط للاستجواب - لإثبات أنه يعمل بجد.

المشكلة في ذلك هي أنه يصبح مثل عصابتين متعارضتين في الشوارع: الشرطة ضد سكان المجمعات".

التعليق على الصورة، جان كريستوف كوفي ينفي وجود عنصرية منهجية في قوات الشرطة

في يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن خطة عمل جديدة ضد العنصرية، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب صمتها على التنميط العنصري من قبل الشرطة الفرنسية. في الصيف الماضي، أصدرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا تقريرها السادس عن فرنسا، مسلطا الضوء على "التقدم الضئيل" في الحد من استخدام التنميط العرقي من قبل ضباط إنفاذ القانون.

لم يكن كل مثيري الشغب في شوارع فرنسا مدفوعين بوفاة نائل، لكن أولئك الذين كانوا يقولون إن الاحتجاجات الصاخبة هي الطريقة الوحيدة التي يسمع بها أشخاص مثلهم في فرنسا. لهذا السبب، كما يقولون، لا ينبغي أن يجلسوا بهدوء في المنزل.

ربما تكون فرنسا الآن في حالة تهدئة. الغالبية العظمى من البلاد تأمل ذلك بشدة.