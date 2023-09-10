زلزال المغرب: تفاعل مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مواطن مغربي يقف عند ما تبقى من منزله بمنطقة مولاي إبراهيم

قبل ساعة واحدة

لا تزال تداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة، تثير تفاعلا في أنحاء العالم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بملايين المنشورات تضامنا مع ضحايا الزلزال والدعوات للتبرع بالدم والمواد الغذائية لإغاثة المتضررين.

واحتلت الوسوم الخاصة بالزلزال صدارة ترند منصة إكس (تويتر سابقا) في معظم الدول العربية تقريبا، كان أبرزها #زلزال_المغرب و #المغرب و #الرحمة_للضحايا.

شهود عيان

وتحدثت شاهدة عيان تدعى زينب عن الرعب الذي أصابها ليلة الزلزال قائلة: "لا أعرف كيف خرجت من تحت الأنقاض حية أرزق ولا أعرف كيف لا زلت أملك الشجاعة لكتابة هذه الأسطر".

وأضافت زينب، التي تعمل مدرسة بإقليم تارودانت: "فاجعة حلت بالدوار، استوت فيها جميع المنازل بالأرض في مشهد يدمي القلب، ذهب ضحية هذا الزلزال بعض من تلاميذي، وهذا أكثر شيء لا أستطيع حتى تصديقه".

كما نشرت زينب صورا وفيديوهات للدمار الذي ألم بمنزلها الذي "نجت منه بأعجوبة".

ونشر آخرون فيديوهات تظهر سكان بعض المدن المغربية وهم يستعدون لقضاء ليلة الثانية في الهواء الطلق، خوفا من وقوع زلزال عنيف آخر.

حزن يلف مواقع التواصل

وعبر ناشطون عن حزنهم ودعمهم للشعب المغربي كل على طريقته.

فنشر مغرد مغربي صورة علم بلاده الذي رفعه فوق بيته في الإمارات "مواساتا لضحايا الزلزال وتقديراً للأبطال الذين يجتهدون لإنقاذ المتضررين".

كما لاقى فتح المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المتوجهة إلى المغرب ترحيبا واسعا بين المغردين الجزائريين والمغربيين وتمنى كثيرون أن تكون "البادرة سببا لإنهاء النزاعات بين البلدين"

كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات العزاء والمواساة التي أرسلها العديد من المشاهير والمؤسسات حول العالم .

ونشر العديد من أندية كرة القدم الشهيرة، ومن ضمنهم ريال مدريد، بيانا عبروا فيه عن مواساتهم وحزنهم للمصاب الذي ألم بالشعب المغربي.

كما وقف منتخب إسبانيا دقيقة صمت حدادًا على ضحايا الزلزال قبل بداية تدريباته.

وأشاد كثيرون بقيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتوفير فندق "بيستانا"، الذي يملكه بالقرب من مدينة مراكش المغربية، للمتضررين من الزلزال

حملات للتبرع بالدم

وما إن ظهرت النتائج الكارثية للزلزال حتى أطلقت العديد من المؤسسات والمنظمات في المغرب حملات للتبرع بالدم بهدف توفير كميات كافية من الدم للمصابين من الزلزال.

ولاقت الدعوات استجابة واسعة لدى المواطنين المغاربة حيث غصت المراكز المخصصة للتبرعات بهم في العديد من المدن المغربية.

كما نشر حساب المنتخب المغربي لكرة القدم صورا لقيام نجومه جميعا بعملية التبرع بالدم.

واعتبر كثيرون أن تهافت المغاربة للتبرع بالدم هو دليل على روح التضامن التي يتمتعون بها وتعبير عن حبهم لوطنهم ورغبتهم في مساعدة أشقائهم المتضررين من الزلزال.