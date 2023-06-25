ماذا سيفعل بوتين بعد تمرد فاغنر؟ وأسئلة رئيسية أخرى

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قبل ساعة واحدة

لا تزال الإجراءات الأمنية الطارئة سارية في موسكو، بعد تمرد مرتزقة فاغنر الذي هز موقف الرئيس الروسي.

وما زال هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة لفهم الموقف.

ماذا سيفعل بوتين بعد ذلك؟

في غضون 24 ساعة عجيبة، واجه فلاديمير بوتين أكبر تحد لسلطته منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من عقدين. وبينما يبدو أن الخطر المباشر قد تم احتواؤه، يقول خبراء روس إن بوتين لا يبدو قويا، بل مصابا بكدمات شديدة.

ويبدو أن كراهية بوتين للخيانة انعكست في خطابه الصارم على التلفزيون الوطني صباح السبت، حيث اتهم زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين بـ"طعنه في الظهر" والخيانة.

ولم يظهر الرئيس الروسي علنا منذ ذلك الحين، ولم يتم التخطيط لخطاب رئاسي جديد في المستقبل القريب. وفي مقابلة مسجلة مسبقا على التلفزيون الرسمي يوم الأحد - والتي يبدو أنها أجريت قبل التمرد - قال بوتين إنه واثق من تقدم الحرب في أوكرانيا.

ولا تزال الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب سارية في موسكو، ولكن من غير الواضح ما إذا كان الرئيس بوتين موجودا في العاصمة الروسية في الوقت الحالي.

ويتوقع البعض أن يقوم بوتين بهجوم بطريقة ما، إما عسكريا في أوكرانيا، أوعلى أولئك الذين لم يكونوا داعمين داخل روسيا.

وقال عضو البرلمان الأوروبي البولندي راديك سيكورسكي لبي بي سي إن الزعيم الروسي "ربما يطهر أولئك الذين يراهم مترددين"، مما يعني أن نظامه سيصبح "أكثر استبدادية وأكثر وحشية في الوقت نفسه".

ماذا سيفعل بريغوجين في بيلاروسيا؟

الرجل الذي يقف وراء التمرد، يفغيني بريغوجين، هو رجل حر الآن. على الرغم من محاولة الإطاحة بالقيادة العسكرية لروسيا، فقد تم إسقاط تهمة التمرد المسلح ضده. لكننا لا نعرف كل تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الكرملين وفاغنر.

ولا يتوقع المحللون الروس أن يختفي بريغوجين بهدوء في الليل.

كان زعيم المرتزقة شخصية مهمة للرئيس بوتين، حيث عمل في الظل لفترة طويلة.

لقد أمضى سنوات في القيام بأعمال قذرة للكرملين، من القتال في سوريا إلى القتال في أوكرانيا في عام 2014، عندما ضمت شبه جزيرة القرم.

ولكن بعد تحدي سلطة بوتين - والبعض يعتبر أنه يهين الزعيم الروسي - لا تزال هناك أسئلة حول الضمانات التي أعطيت له لأمنه، ودوره في المستقبل.

يتساءل المراقبون عن مدى السيطرة التي سيتمكن الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من ممارستها على بريغوجين - إذا ذهب بالفعل إلى مينسك - وإذا تبعته قوات فاغنر، فما هو التهديد الذي ستشكله على روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.

ماذا يحدث لمجموعة فاغنر الآن؟

قبل هذا التمرد المسلح المذهل، كان عشرات الآلاف من مرتزقة فاغنر يلعبون دورا رئيسيا في حرب بوتين على أوكرانيا. لكن أيام فاغنر كجيش مستقل كانت تقترب بالفعل من نهايتها.

ويقاوم بريغوجين وقواته ضغوطا لاستيعابهم في وزارة الدفاع الروسية ويُنظر إلى معارضة فاغنر على أنها عامل رئيسي في تحويل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة إلى تمرد.

ولكن مع انتهاء التمرد الذي لم يدم طويلا - وتوجه بريغوجين الآن على ما يبدو إلى المنفى - يتساءل الكثيرون عما سيفعله مقاتلوه.

ويبدو أن التهم قد أسقطت ضد المتورطين في التمرد. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جنود فاغنر وهم يغادرون مدينة روستوف أون دون، حيث سيطروا على القواعد العسكرية. وقال حاكم فورونيج التي تقع في منتصف الطريق بين روستوف وموسكو، إن قوات فاغنر تغادر منطقته أيضا.

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانوا سيتعاونون الآن ببساطة ويندمجون في الجيش الروسي النظامي - أو حتى ما إذا كان الجنود النظاميون الروس سيخدمون الآن عن طيب خاطر إلى جانبهم.

وهل سيعودون ببساطة إلى القتال في مناطق الصراع القائمة في أوكرانيا، كما تشير وسائل الإعلام الحكومية الروسية؟ بعض المحللين أثاروا مخاوف من أن المقاتلين قد يتبعون بريغوجين غربا إذا ذهب إلى روسيا البيضاء وهي أقرب نقطة يمكن أن تهاجم منها روسيا العاصمة الأوكرانية كييف.

كيف ستؤثر على الحرب في أوكرانيا؟

تضم مجموعة فاغنر بعضا من أبرز قوات الكوماندوز التي تقاتل في أوكرانيا، على الرغم من أن العديد من مقاتليها قد تم سحبهم من السجون، بعد إغرائهم بوعد الحرية للخدمة في الخطوط الأمامية. فقد شاركوا بشكل كبير في استيلاء روسيا على مدينة باخموت، على سبيل المثال.

وتزعم روسيا أن التمرد لم يكن له أي تأثير على حملتها في أوكرانيا حتى الآن.

ومع ذلك، لا شك أن القوات الروسية قد سمعت ما يجري وقد تكون الأخبار محبطة. ويشير البعض إلى أنه قد يكون هناك قتال داخلي بين الوحدات المتنافسة في الأيام المقبلة، اعتمادا على نوع الهزات الارتدادية التي حدثت في روسيا بعد أحداث يوم السبت.

في أوكرانيا، بالإضافة إلى القلق بشأن مخاطر تصعيد روسيا لتدخلها، سيبحث القادة العسكريون عن فرص من عدم الاستقرار عبر الحدود.

وشنت قوات كييف هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي استولى عليها المحتلون وتعتقد أن الاضطرابات في روسيا توفر "فرصة سانحة".

وقال السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا، بيل تايلور، لبي بي سي إن القوات الأوكرانية في "وضع جيد" لاستغلال نقاط الضعف التكتيكية التي كشفتها الحركة المفاجئة لمقاتلي فاغنر.

ما الذي عرفته الولايات المتحدة وغيرها مقدما؟

فيما بدا أن تمرد بريغوجين فاجأ الكرملين، التقطت وكالات التجسس الأمريكية بالفعل علامات على أنه يخطط للتحرك، وأطلعت الرئيس جو بايدن إلى جانب قادة الكونغرس الرئيسيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

ورصدت المخابرات الأمريكية أن زعيم مجموعة المرتزقة كان يحشد أسلحة وذخائر ومعدات أخرى بالقرب من الحدود مع روسيا، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تحدث الرئيس بايدن مع قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بسبب المخاوف من أن سيطرة بوتين على ترسانة الأسلحة النووية الروسية الهائلة قد تنزلق وسط الفوضى.

وتقول الصحيفة إن رؤساء المخابرات الأمريكية كانوا يتتبعون العلاقة المتدهورة بين بريغوجين ومسؤولي الدفاع الروس منذ أشهر وخلصت المخابرات إلى أنها علامة على أن الحرب في أوكرانيا تسير بشكل سيئ لكل من فاغنر والجيش النظامي.

وفي الوقت نفسه، تقول صحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة ربما تكون قد التقطت أن بريغوجين كان يخطط لشيء ما في وقت مبكر من منتصف يونيو/ حزيران.

وكان الدافع الرئيسي هو المرسوم الصادر في 10 يونيو/ حزيران عن وزارة الدفاع الروسية الذي يأمر جميع فصائل المتطوعين - مثل مجموعة فاغنر - بتوقيع عقود مع الحكومة، الأمر الذي سيكون فعليا استيلاء على قوات بريغوجين المرتزقة.

وقال مسؤولون للصحيفة "كانت هناك إشارات كافية للتمكن من إخبار القيادة... أن شيئا ما قد حدث" - لكن الطبيعة الدقيقة لخطط بريغوجين لم تكن واضحة إلا قبل وقت قصير من بدء التمرد.

كما أبلغت مخابراته الرئيس بوتين أن بريغوجين كان يخطط لشيء ما، حسبما ذكرت الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله يوم السبت إنه ليس من الواضح على وجه التحديد متى تم إبلاغه بذلك، لكن ذلك كان "بالتأكيد قبل أكثر من 24 ساعة".

ما رأي الشعب الروسي؟

ويُنظر إلى خطاب بوتين للأمة بينما كانت الأزمة تتكشف على أنه علامة على مدى جديته في النظر إلى التهديد والحاجة إلى تأكيد نفسه للجمهور الروسي.

"كثيرون داخل النخبة سوف يلومون بوتين شخصيا على حقيقة أن كل شيء وصل إلى هذا الحد وأنه لم يكن هناك رد فعل مناسب من الرئيس في الوقت المناسب"، كما كتبت المحللة الروسية البارزة تاتيانا ستانوفايا على تليغرام. "لذلك، فإن هذه القصة برمتها هي أيضا ضربة لمواقف بوتين".

في حين أنه من الصعب استخلاص استنتاجات حول الرأي العام الروسي بشكل عام، فإن قادة البلاد كانوا ليشعروا بالقلق من مشهد المتفرجين المدنيين يصفقون لوحدات فاغنر في مدينة روستوف.

عندما غادرت قوات فاغنر المدينة التي سيطروا عليها فعليا أثناء تمردهم، استقبلهم حشد داعم على ما يبدو هتفوا وصفقوا والتقطوا الصور.