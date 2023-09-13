إعصار دانيال: كيف تأثر الليبيون في درنة بالعاصفة؟

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ضرب إعصار دانيال، السواحل الشرقية لليبيا، وبالتحديد مدن بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات بالإضافة إلى مدينة درنة، التي كانت أكثر المدن الساحلية الليبية تضرراً جراء هذا الإعصار، مخلفاً قتلى وجرحى ومفقودين قدّرتهم السُلطات الليبية بآلاف الضحايا.

وتتضارب الأنباء حتى الأن حول العدد الفعلي للضحايا خاصة في مدينة درنة، التي أعلنتها الحكومة الليبية مدينة منكوبة، فيما تقدر السلطات عدد المتضررين بالألاف بين قتلى ومفقودين، وقال الناطق باسم الجيش الليبي في شرق ليبيا، اللواء أحمد المسماري، إن الوحدات التابعة للجيش انتشلت ما لا يقل عن ألفي جثة حتى مساء أمس الإثنين، جراء كارثة لم تشهدها البلاد منذ 40 عاماً.