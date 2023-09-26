أمازون تشعل التنافس مع مايكروسوفت وتستثمر 4 مليارات في الذكاء الاصطناعي

صدر الصورة، getty

Author, كريس فالانس وليف مكماهون

Role, بي بي سي

قبل 40 دقيقة

أعلنت شركة أمازون أنها سوف تستثمر 4 مليارات دولار أمريكي في شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي، ومقرها في سان فرانسيسكو، وهو ما يعكس المنافسة الشرسة بين أمازون وميكروسوفت، في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويعد هذا أحدث استثمار ضخم في هذا المجال ضمن المنافسة الشرسة بين الشركات الكبرى، على مستوى العالم، لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت أمازون في وقت سابق إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم خدمة "أليكسا" للمساعدة الصوتية، ودعمها لتصبح قادرة على التحاور مع المستخدمين.

ولدى شركة "أنثروبيك" برنامج "كلود" وهو برنامجها المنافس لـ "تشات جي بي تي".

وقالت أمازون إن الذكاء الاصطناعي سيساعد في تسهيل عمليات خدمة العملاء.

وقال جيمس هير من شركة "جارتنر" للأبحاث: "لو نطرنا إلى ما يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي "التوليدي" سنجد أنها مجرد بداية للسباق".

وعلّق على أن شركة ميكروسوفت هي أكبر مستفيد حتى الآن، بالقول: "بدأنا نرى مقدمي الخدمات السحابية الآخرين يستثمرون بشكل أكبر في الذكاء الاصطناعي التوليدي ويطرحون إعلاناتهم ومنتجاتهم الخاصة، وأعتقد أن الفرص بدأت تتساوى، وبكلمات أخرى الساحة ليس حكرا على ميكروسوفت وخدمتها أوبن إيه أي".

تخطى البودكاست وواصل القراءة بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

تأسست شركة "أنثروبيك"، وهي شركة متخصصة في مجال السلامة والأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، في عام 2021، وهي واحدة من العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي ظهرت مؤخرًا للتنافس مع شركات مثل جوجل و "ديب مايند" و"أوبن إيه أي".

وبالإضافة إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تقوم أمازون بتأجير الطاقة الحاسوبية - الموجودة في مستودعات ضخمة مليئة بأجهزة الكمبيوتر تسمى مراكز البيانات - لشركات أخرى للمساعدة في تخزين بياناتها أو معالجتها.

ويعني هذا التعاون أن شركة "أنثروبيك" ستكون قادرة على الاعتماد على هذه القوة الحاسوبية الضخمة.

وبعد أيام قليلة من إعلان أمازون تطوير خدمة "أليكسا" بالذكاء الاصطناعي، أعلنت "أوبن إيه أي" الإثنين أن مستخدمي "تشات جي بي تي" سيكونون قادرين على توجيه الأسئلة صوتيا والتحدث مع التطبيق وإرسال صور، وهي الأمور التي تشير إلى تطوير قدرات "تشات جي بي تي" لتصبح قادرة على التحاور مع المستخدمين.

ويسمح التعاون مع مالكي "تشات جي بي تي" لشركة ميكروسوفت بالإعلان عن مجموعة من التطويرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على تطبيقات الشركة المتاحة لمستخدميها.

وتعد الصفقة حسب نيك بيشانس كبير محللي الذكاء الاصطناعي في شركة "إس آند بي جلوبال"، خطوة رمزية هامة تشير إلى دخول شركات عملاقة مثل أمازون، وغوغل، في سباق تطبيقات الذكاء الاطناعي، ومنافسة هيمنة "إنفيديا" في السوق المربحة لمجال الشرائح الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف نيك لبي بي سي، أنه من غير المرجح بغض النظر عن استثمارات الشركات الضخمة في الذكاء الاصطناعي أن تسيطر على هذه الصناعة.

وقالت شركة "أنثوربيك" إن أمازون ستحصل على حصة أقلية، وقالت الشركة إنها تؤمن بالتطوير المسؤول ونشر الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن الشركتين دعمتا بشكل مستقل مجموعة من التزامات السلامة الطوعية بقيادة البيت الأبيض.

صدر الصورة، NO10 DOWNING STREET التعليق على الصورة، رئيس شركة أنثروبيك (أقصى اليسار) خلال مقابلة رئيس الوزراء البريطاني (على اليمين)

والتقى داريو أمودي، مدير شركة "أنثروبيك"، برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيسي شركتي "ديب مايند"، و"أوبن إيه أي" للذكاء الاصطناعي، في مايو/أيار الماضي، لمناقشة المخاطر المحتملة من الذكاء الاصطناعي - من التضليل إلى الأمن القومي وحتى "التهديدات الوجودية" - والإجراءات التطوعية والتنظيم المطلوب لإدارة هذه المخاطر.

وتستضيف بريطانيا مؤتمرا عالميا بخصوص الذكاء الاصطناعي، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستنظر القمة في مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال للمساعدة في الهجمات البيولوجية أو السيبرانية.