ماذا يعني توجيه تهم لهنتر بايدن بالنسبة للرئيس الأمريكي؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ونجلهما هنتر بايدن مع ابنه بو في البيت الأبيض

Author, غاري أودونوغو

Role, مراسل بي بي سي في واشنطن

قبل 18 دقيقة

من الناحية السياسية، انقسمت الولايات المتحدة إلى جانبين.

يشعر المرء بالغضب والرعب من أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، يواجه 91 تهمة جنائية على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولاية، فيما يرى البعض أنها مؤامرة من الدولة العميقة دبرتها جزئيًا وزارة العدل في عهد جو بايدن.

ويعتقد الجانب الآخر أن وزارة العدل نفسها أمضت خمس سنوات في ملاحقة هانتر، نجل بايدن بشكل غير عادل، بسبب شؤونه الضريبية وسلوكه، إذ كان مدمن مخدرات سابقا.

وجاء رد محامي هانتر بايدن على الأخبار التي تفيد بتوجيه اتهامات إلى موكله بثلاث تهم جنائية تتعلق بشراء أسلحة نارية، من خلال اتهام المدعي العام بالخضوع لـ "التدخل الحزبي غير اللائق" من الجمهوريين المؤيدين لترامب.

وفي الوقت نفسه، أشار آندي بيغز، أحد المحافظين في الكونغرس، إلى أن الاتهامات كانت مجرد مناورة لجعل الأمر يبدو وكأن وزارة العدل عادلة، قائلا على إكس أو تويتر سابقا: "لا تقعوا في الفخ، إنهم يحاولون حمايته من اتهامات مقبلة أكثر خطورة!".

ومن المؤكد أن المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن ستكون بمثابة ضربة بالمعنى الحرفي لوالده وعائلته، لكن تداعيات الأمر تتجاوز ذلك بكثير.

لقد عرف الجمهوريون منذ بعض الوقت أن نجل الرئيس يشكل نقطة ضعف، واستغلال ذلك له تأثيرات لا تتوقف عند إثارة غضب جو بايدن بشكل كبير، بل قد تساعد أيضا في صرف انتباهه عن مشكلاته الخاصة مع المخاطر القانونية التي يواجهها ترامب.

أضف إلى ذلك حقيقة أن معظم الديمقراطيين، عندما سئلوا، أعربوا عن عدم سعادتهم بترشح بايدن للبيت الأبيض مرة أخرى في عام 2024. ويبدو أن هانتر سبب آخر لاستمرار البعض في الضغط على الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا للتنحي جانبا وإعطاء الفرصة للجيل القادم.

كل هذا يعني أن نتيجة قضية هانتر بايدن ستلعب دورا مهما، فيما يعد بعام انتخابي مضطرب.

لكن الجمهوريين يواجهون ما يشبه المعضلة.

صدر الصورة، Reuters

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صحيح أن التهم الثلاث المتعلقة بالأسلحة هي جنايات وليست بجنح، وصحيح أنه قد يواجه اتهامات أخرى تتعلق بالشؤون الضريبية لهنتر بايدن ومعاملاته الخارجية، لكن لا شيء منها يرقى حاليا إلى "حجم وكم الجرائم" المزعومة التي ارتكبها دونالد ترامب.

لذا، فإن أي محاولة لاستخدام مشكلات هانتر بايدن كسلاح، قد تدعو الشعب الأمريكي إلى عقد المقارنة والكشف عن التباين.

كما سيستمر الديمقراطيون بلا شك في الإشارة إلى أن هانتر بايدن لا يصلح لمهمة ملاحقة الكلاب الضالة، ناهيك عن أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.

إن أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في قضية هانتر بايدن، هو أن محاميه يعتقدون بوضوح أن صفقة الإقرار بالذنب التي انهارت في يوليو/تموز لا يزال من الممكن إحياؤها، وأن التوسع الأخير في التعديل الثاني في الدستور الأمريكي من قبل المحاكم المختلفة، والذي يحمي الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، يمكن أن يكون عنصرا في دفاعه.

في نهاية المطاف، لا يوجد في الدستور ما يشير إلى عدم قدرة مدمني المخدرات على حمل السلاح.

وسيكون ذلك بمثابة مفارقة غير عادية بالنظر إلى موقف معظم الديمقراطيين من السيطرة على الأسلحة.

تأتي لائحة الاتهامات يوم الخميس، بعد أيام فقط من إعلان كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الجمهوري، عن إجراء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي بايدن، وهي خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها حيلة سياسية.

وقال مكارثي إن هناك "ادعاءات خطيرة وذات مصداقية" بشأن التعاملات التجارية للعائلة وسلوك الرئيس بايدن. ويأمل الجمهوريون أن يؤدي هذا التحقيق الجديد إلى تورط الرئيس في استغلال السلطة والفساد.

ومع ذلك، أسفرت سبعة أشهر من التحقيقات الجارية بشأن هانتر بايدن حتى الآن، عن القليل من المعلومات من شركاء تجاريين سابقين، ومصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي واثنين من عملاء مصلحة الضرائب، لكن لا شيء يقترب من دليل دامغ حقيقي.

قد يتغير ذلك مع صدور مذكرات الاستدعاء، لكن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ضئيلة للغاية، لدرجة أنه من غير المؤكد على الإطلاق أن الجمهوريين سيفوزون بالتصويت على عزل ترامب في قاعة المجلس، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد.

الأمر المؤكد هو أن التمييز الذي كان واضحا في السابق بين النظامين السياسي والقانوني، بات اليوم غير واضح، وهذه مشكلة كبيرة، وفقا لراندي زيلين، أستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة كورنيل.

وقال البروفيسور زيلين لبي بي سي: "استيقظ أحدهم ذات يوم وقال: لدي لعبة جديدة تسمى نظام العدالة الجنائية الفيدرالي، حيث سأستخدم النظام الجنائي لمعاقبة الذين لا يتفقون مع سياستي".