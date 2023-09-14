إيلون ماسك يؤكد وجود "إجماع ساحق" على إخضاع الذكاء الاصطناعي للقانون

التعليق على الصورة، يرى ماسك أن هناك ضرورة لتأسيس جهة تنظيمية للإشراف على الذكاء الاصطناعي

Author, جيمس كلايتون

Role, مراسل شؤون التكنولوجيا بأمريكا الشمالية

قبل 31 دقيقة

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن هناك "إجماعا ساحقا" على ضرورة وضع لوائح تحكم الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب اجتماع ضم كبار الشخصيات في قطاع التكنولوجيا في واشنطن لمناقشة هذه القضية المهمة.

وحضر الاجتماع، الذي عقد يوم الأربعاء، الرؤساء التنفيذيون لعمالقة التكنولوجيا، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ ورئيس شركة غوغل ساندر بيتشاي.

وحضر أيضا الرئيس التنفيذي السابق لشركة ميكروسوفت بيل غيتس والرئيس الحالي للشركة ساتيا ناديلا ومشرعون أمريكيون.

وأدار المناقشات، التي جرت خلف الأبواب المغلفة، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في حضور عدد من المدافعين عن الحقوق المدنية.

وتُعد قضية استخدام قوة الذكاء الاصطناعي في الخير والشر على حدٍ سواءٍ محط اهتمام بالغ من قبل السياسيين حول العالم.

وأدلى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي التي تقف وراء تطبيق تشات جي بي تي، بشهادته أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي في مايو/ أيار الماضي، مسلطا الضوء على المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا الجديدة.

ويمكن استخدام تشات جي بي تي وتطبيقات ذكاء اصطناعي مشابهة في الحصول على إجابات تشبه إجابات البشر إلى حدٍ يثير الذهول للأسئلة التي توجه إليها، لكنها في نفس الوقت قد تكون تنطوي على الكثير من الأخطاء على نطاق واسع.

وقال ألتمان، أثناء تلك الشهادة: "إذا وجهت هذه التكنولوجيا على نحو خطأ، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، وهو ما ينبغي أن نتعامل معه بوضوح وصراحة. لذا نريد أن نعمل مع الحكومة للحيلولة دون حدوث ذلك".

كما أن هناك مخاوف حيال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى الاستغناء عن العمالة على نطاق واسع، وتطوير أساليب الاحتيال، وجعل المعلومات المضللة أكثر إقناعا.

كما تواجه شركات الذكاء الاصطناعي انتقادات بسبب تصميم نماذجها اعتمادا على البيانات المأخوذة من الإنترنت دون إذن من صانعي هذا المحتوى أو الدفع مقابل الحصول عليه.

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وقال إيلون ماسك لبي بي سي في إبريل/ نيسان الماضي: "أعتقد أنه ينبغي تأسيس جهة تنظيمية للإشراف على الذكاء الاصطناعي لضمان ألا تشكل هذه التكنولوجيا خطرا على الناس".

وفي اجتماع الأربعاء مع المشرعين والمدافعين عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، قال ماسك إنه يريد "حكاما" لمراقبة الذكاء الاصطناعي على غرار حكام مباريات كرة القدم.

وفي إشارة إلى الجهة التنظيمية المحتملة، أضاف ماسك: "أعتقد أننا على الأرجح سنرى شيئا ما يحدث، لكن لا أعرف تحديدا الإطار الزمني أو الطريقة التي قد يتم بها".

وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا أمام الكونغرس الأمريكي: "ينبغي أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي من أجل دعم الابتكار وتوفير الضمانات المطلوبة".

وأضاف: "من الأفضل أن تضع المعايير (استخدام الذكاء الاصطناعي) شركات أمريكية يمكنها العمل مع حكومتنا لوضع هذه النماذج فيما يتعلق بالقضايا المهمة ".

وقال مايك راوندس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إن هذا الأمر قد يستغرق وقتا طويلا من الكونغرس حتى يقدم على تحرك في هذا الاتجاه.

وأضاف راوندس: "هل نحن مستعدون لكتابة تشريع؟ لا على الإطلاق، لسنا كذلك. فلم نصل بعد إلى هذا المستوى من الجاهزية بعد".