رغم تشديد القوانين، الرصاص الطائش مازال يحصد الأرواح في لبنان

قبل 54 دقيقة

"الرصاص الطائش" أو "الرصاص العشوائي"، ظاهرة متوارثة منذ أجيال في لبنان، وتخلف سنويا عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وبالرغم من إقرار مجلس النواب اللبناني قانونا يجرّم إطلاق عيارات نارية في الهواء ويحكم بالحبس أو دفع غرامة مالية، غير أن ذلك لا يشكل رادعاً في أغلب الأحيان، وتستمر هذه الظاهرة في الأفراح والأحزان حاصدةً أرواح الأبرياء.