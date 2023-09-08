أين سيصل ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت؟

قبل ساعة واحدة

جدل كبير في أوساط المتابعين والاختصاصيين الكويتيين والعراقيين حول موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت، والذي صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2013. هذا الجدل يقابله صمت رسمي من حكومتي البلدين... حتى الاتصال الذي جرى بين وزيري خارجية العراق والكويت بعد صدور قرار المحكمة، لم يتطرق، بحسب الرواية الرسمية، إلى بحث مسألة الحدود البحرية.