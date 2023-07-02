إضرابات الخدمات الصحية في إنجلترا سوف تتفاقم

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أطباء وموظفو صحة في بريطانيا في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور

قبل 32 دقيقة

قالت أماندا بريتشارد رئيسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إن المرضى "يدفعون ثمن" الفشل في وقف الإضرابات في الخدمة الصحية.

وأضافت أن الإضراب تسبب في" اضطراب "كبير" وسيزداد سوءا في الجولة المقبلة من الإضرابات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسيشارك الأطباء والاستشاريون المبتدئون في سبعة أيام من الإضراب في يوليو/تموز.

وقالت بريتشارد إن "جميع الأطراف" فشلت في منع الإضربات.

وأضافت في تصريح لبرنامج بي بي سي "يوم الأحد مع لورا كوينسبيرج ": يظهر أن إضراب الأطباء الاستشاريين سيجلب "مستوى مختلفا من التحدي" ، بسبب عدم وجود من يحل محلهم.

وقالت بريتشارد:" كان هناك قدر كبير من الاضطراب ، وسيزداد الأمر سوءا مع الجولة التالية من الإضرابات "، في إشارة إلى الإضراب المقبل في يوليو/تموز.

وأردفت قائلة:" الحقيقة الصعبة هي أن المرضى هم الذين يدفعون ثمن عدم التوصل بعد إلى حل".

و صوت الأطباء المبتدئون لصالح الإضراب لمدة خمسة أيام في منتصف يوليو/تموز، وهو أطول إضراب حتى الآن.

وسوف يتوقفون عن العمل بين الساعة 07:00 يوم الخميس 13 يوليو/تموز و07: 00 يوم الثلاثاء 18 يوليو/تموز بعد رفض عرض الرواتب الحكومي.

وبعد أيام قليلة من انتهاء الإضراب، في 20 و21 يوليو/تموز، سيضرب مستشارو المستشفى أيضا بسبب الأجور.

وقالت بريتشارد إن عمل الاستشاريين لا يمكن تغطيته "بنفس الطريقة" مثل الأطباء المبتدئين.

وواجهت الخدمة الصحية الإضراب طوال هذا العام، وشارك به الأطباء الممرضات، عمال الإسعاف وموظفو الاستقبال وغيرهم بسبب نزاعات على الأجور بشكل رئيسي .

وحدث تطور مهم في مايو/أيار الماضي، عندما أبرمت النقابات التي تمثل جميع موظفي الخدمات الصحية الوطنية باستثناء الأطباء وأطباء الأسنان صفقة للحصول على زيادة في الأجور بنسبة 5٪.

ومع ذلك، لم يتوصل الأطباء الصغار ومستشارو المستشفيات إلى اتفاق مع الحكومة.

واعترفت بريتشارد بأن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن يعود الوضع في القطاع الصحي إلى وضع جيد بما فيه الكفاية، وشددت على أن الخدمة تبذل كل ما في وسعها لإسقاط قوائم الانتظار.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إنه تم إلغاء أكثر من 600000 موعد في الإضرابات السابقة، وإن الفشل المستمر للحكومة وبعض النقابات الطبية في التوصل إلى اتفاق لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط.