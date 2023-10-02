حريق الإسماعيلية: النيران تلتهم مبنى مديرية الأمن
حريق الإسماعيلية: النيران تلتهم مبنى مديرية الأمن
اندلع حريق ضخم في مقر مديرية الأمن بمدينة الإسماعيلية، شرق العاصمة المصرية القاهرة، صباح الاثنين.
وتفيد التقارير الأولية بإصابة ما لا يقل عن 38 شخصا. وأعلنت السلطات رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين، ودفعت وزارة الصحة المصرية بـ 50 سيارة إسعاف وبطائرتين عسكريتين إلى المبنى.
ويعدّ المبنى الضخم، الذي يقع في منتصف مدينة الإسماعيلية، مقرا للقيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، كما أنه مأهول بعناصر الشرطة على مدار الساعة.