حريق الإسماعيلية: النيران تلتهم مبنى مديرية الأمن

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "حريق ضخم يلتهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر", المدة 1,08 01:08 التعليق على الفيديو، حريق الإسماعيلية: حريق ضخم يلتهم مبنى مديرية الأمن مخلفاً عشرات الإصابات

حريق الإسماعيلية: النيران تلتهم مبنى مديرية الأمن

قبل ساعة واحدة

اندلع حريق ضخم في مقر مديرية الأمن بمدينة الإسماعيلية، شرق العاصمة المصرية القاهرة، صباح الاثنين.

وتفيد التقارير الأولية بإصابة ما لا يقل عن 38 شخصا. وأعلنت السلطات رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين، ودفعت وزارة الصحة المصرية بـ 50 سيارة إسعاف وبطائرتين عسكريتين إلى المبنى.