لماذا يجتمع قادة قمة العشرين في دلهي؟

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قبل 37 دقيقة

يجتمع كبار الرؤساء ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء العالم في القمة السنوية لزعماء مجموعة العشرين في العاصمة الهندية دلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وسيكون الموضوع الرئيسي لقمة هذا العام التنمية المستدامة، ولكن من المتوقع أيضا مناقشة الصراع الدائر في أوكرانيا.

ما هي قمة العشرين؟

مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي.

وتمثل دول مجموعة العشرين 85 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي و75 في المئة من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.

الدول الأعضاء هي الاتحاد الأوروبي و19 دولة هي - الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة و الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا كضيف دائم.

تجتمع مجموعة أصغر من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تحت اسم مجموعة السبع.

وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار قد قرروا في قمة المجموعة عام 1999 توسيع المجموعة وضم نظرائهم في دول مجموعة العشرين.

وجاء القرار حين ساد الاضطراب أسواق المال العالمية بسبب الأزمة الآسيوية (التي بدأت بانهيار عملة تايلندا) في ذلك العالم. لكن في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 تم رفع مستوى المشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين إلى مستوى الرؤساء.

وقد شكلت بعض الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ألا وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مجموعة منفصلة تسمى بريكس.

ومن المقرر أن تتوسع مجموعة بريكس، إذ دُعيت ست دول أخرى للانضمام إلى قمتها الأخيرة وهي: الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ما الذي تناقشه المجموعة؟

توسع نطاق القضايا التي ناقشها زعماء مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، ليشمل قضايا مثل تغير المناخ، والطاقة المستدامة، والإعفاء من الديون الدولية، وفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

في كل عام، تتولى دولة عضوة مختلفة في مجموعة العشرين الرئاسة، وتضع جدول أعمال الاجتماعات.

وقد تولت إندونيسيا الرئاسة في عام 2022، وعٌقدت قمة القادة في بالي.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سيستضيف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القمة هذا العام في دلهي

باعتبارها تترأس القمة لعام 2023، تريد الهند التركيز على التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تدابير لنشر النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازنا بين البلدان المتقدمة والنامية.

توفر القمة أيضا فرصة لإجراء مناقشات فردية على هامش جلسات المجموعة.

وقد قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع بعض القادة بشكل منفرد عن معالجة تغير المناخ، والحرب الروسية في أوكرانيا، كما سيحث المنظمات العالمية مثل البنك الدولي على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر.

من جانبه يقول الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة، كما تردد على نطاق واسع أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يحضر القمة أيضا.

هل توجد أي قضايا مثيرة للجدل بالنسبة لقمة العشرين؟

من المرجح أن تثير حرب روسيا في أوكرانيا خلافا في قمة دلهي.

ففي مارس/آذار 2022، لم يتمكن وزراء خارجية مجموعة العشرين من التوصل إلى اتفاقات في اجتماعهم بسبب الخلافات العنيفة بشأن الحرب بين وفدي الولايات المتحدة وروسيا.

وفي قمة زعماء بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، هيمنت على المناقشات أزمة تتعلق بسقوط صواريخ على الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا.

التعليق على الصورة، سيحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قمة قادة مجموعة العشرين بدلا من الرئيس بوتين

حضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نيابة عن بوتين في قمة البريكس الأخيرة في جنوب أفريقيا، على الرغم من أن الرئيس الروسي خاطب الاجتماع أيضا عبر تقنية الفيديو.

وفي مايو/ أيار قاطعت الصين والمملكة العربية السعودية اجتماع مجموعة العشرين بشأن السياحة الذي عقد في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، لأن منطقة كشمير تضم أراضي متنازعا عليها بين باكستان والهند.

كما اندلع خلاف بين الهند والصين بشأن نزاع حدودي طويل الأمد، بعد أن أصدرت بكين خريطة تتدعي أن ولاية أروناتشال براديش وهضبة أكساي تشين هي أراض صينية.

روسيا والولايات المتحدة تتبادلان الاتهامات في قمة العشرين رغم دعوات الهند للهدوء 2 مارس/ آذار 2023

لماذا تُلتقط "صورة عائلية"؟

في نهاية مؤتمرات القمة الرئيسية، غالبا ما يلتقط رؤساء الحكومات صورة جماعية تُعرف باسم "الصورة العائلية".

وغالبا ما تُظهر هذه الصورة الخلافات الدبلوماسية، فتصبح الصورة بحد ذاتها عنوانا رئيسيا في الأخبار.

أقرب مثال على ذلك هو الصورة الملتقطة عام 2018، إذ كان جليا تجاهل الكثير من القادة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي اضطر إلى الوقوف في أقصى يمين الصورة.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها بن سلمان على الساحة الدولية منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تجنب معظم القادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة 2018، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ما الذي حققته مجموعة العشرين؟

في قمتي عامي 2008 و2009، أثناء الأزمة المالية، اتفق الزعماء على مجموعة من التدابير لإنقاذ النظام الاقتصادي العالمي.

لكن بعض المنتقدين يقولون إن القمم اللاحقة كانت أقل نجاحا، وذلك في كثير من الأحيان يكون نتيجة للتوترات بين القوى العالمية المتنافسة.

لكن على الرغم من ذلك فقد أثبتت الاجتماعات الثنائية في القمة في كثير من الأحيان أنها بناءة.

على سبيل المثال في عام 2019، اتفق الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في أوساكا على استئناف المحادثات لتسوية نزاع تجاري كبير.

هل تجتذب قمم مجموعة العشرين الاحتجاجات؟

كثيرا ما تخرج مظاهرات أثناء انعقاد قمة العشرين.

وقد شهدت كل من قمة 2010 في تورونتو بكندا، وقمة 2017 في هامبورغ بألمانيا خروج مظاهرات مناهضة للرأسمالية.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب خلال انعقاد قمة 2017 في هامبورغ

وسار آلاف المتظاهرين خلال انعقاد قمة 2018 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، للاحتجاج على السياسات الاقتصادية لمجموعة العشرين.