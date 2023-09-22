كيف تستخدم "الملكية الغامضة" لتقويض العقوبات الغربية على روسيا؟

قبل 2 ساعة

تستأنف دعوى قضائية هذا الأسبوع في أنتيغوا لتحديد مستقبل اليخت الفاخر الذي تم الاستيلاء عليه وقالت الحكومة الأمريكية إنه ينتمي إلى أثرياء روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين (الأوليغارش) الخاضعين للعقوبات بسبب حرب أوكرانيا. وتواجه ابنة ملياردير الآن قضية أدت إلى إجراء تحقيق أجرته بي بي سي آي مليون في أصول تزيد قيمتها عن خمسمائة دولار مرتبطة بالعائلة. لقد تم تعقبهم من خلال شركة بريطانية، مما يسلط الضوء على الاستخدام الشائع لهياكل الملكية الغامضة القادرة على تقويض فعالية العقوبات الروسية.